Milli Takım Küme Düştü mü: 5 Maçta 0 Puan Alan Türkiye'nin Kaderi Fransa Maçı ve 3 Takıma Bağlı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenilince beş maçta da puansız kaldı ve grubu sonuncu bitireceği kesinleşti. Ancak bu, doğrudan B Ligi'ne düşeceği anlamına gelmiyor: dört grup sonuncusunun en kötü ikisi düşerken diğer ikisi play-off oynayacak. Türkiye'nin kaderi, 15 Kasım'daki Fransa deplasmanının yanı sıra Sırbistan, Çekya ve Norveç'in sonuçlarına bağlı.
Arda Güler'in 20. dakikadaki frikik golü Türkiye'yi öne geçirdi ama puana yetmedi.
Belçika, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle maçı 10 dakikada çevirdi.
Sergen Yalçın'ın ilk sınavı bitti, şimdi 15 Kasım'da Fransa deplasmanı ve play-off hesabı var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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