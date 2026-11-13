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Milli Takım Küme Düştü mü: 5 Maçta 0 Puan Alan Türkiye'nin Kaderi Fransa Maçı ve 3 Takıma Bağlı

Milli Takım Küme Düştü mü: 5 Maçta 0 Puan Alan Türkiye'nin Kaderi Fransa Maçı ve 3 Takıma Bağlı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 07:52
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci maçında İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenilince beş maçta da puansız kaldı ve grubu sonuncu bitireceği kesinleşti. Ancak bu, doğrudan B Ligi'ne düşeceği anlamına gelmiyor: dört grup sonuncusunun en kötü ikisi düşerken diğer ikisi play-off oynayacak. Türkiye'nin kaderi, 15 Kasım'daki Fransa deplasmanının yanı sıra Sırbistan, Çekya ve Norveç'in sonuçlarına bağlı.

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Arda Güler'in 20. dakikadaki frikik golü Türkiye'yi öne geçirdi ama puana yetmedi.

Arda Güler'in 20. dakikadaki frikik golü Türkiye'yi öne geçirdi ama puana yetmedi.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta A Milli Takım, İzmir'de 20. dakikada Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak üstünlük uzun sürmedi.

Belçika kısa sürede De Bruyne'nin golüyle beraberliği buldu, 30. dakikada ise De Ketelaere ile öne geçti. İlk yarının ortasında yaşanan üç gol 10 dakikaya sığdı. İkinci yarıda 58. dakikada Hakan Çalhanoğlu Orkun Kökçü'nün, Deniz Gül ise Enes Ünal'ın yerine oyuna girdi; 70. dakikada Zeki ve Salih de İsmail ile Oğuz'un yerini aldı. Bu hamleler skoru değiştirmeye yetmedi ve Türkiye sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Belçika, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle maçı 10 dakikada çevirdi.

Belçika'nın ilk golü De Bruyne'den geldi. Ardından De Ketelaere, Moreira'nın pasıyla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada Belçika adına Manchester City'nin yıldızı Jeremy Doku da dikkat çekti; iki takım da karşısındaki genç yıldıza çözüm bulmakta zorlandı.

Bu sonuçla Türkiye 1. Grup'ta beş maçta tek puan alamadı ve averajı -10'a indi. Grubu sonuncu bitireceği artık kesin. Aynı grupta Fransa ve İtalya da yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın ilk sınavı bitti, şimdi 15 Kasım'da Fransa deplasmanı ve play-off hesabı var.

Sergen Yalçın'ın ilk sınavı bitti, şimdi 15 Kasım'da Fransa deplasmanı ve play-off hesabı var.

A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları kendi aralarında sıralanıyor. En kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer ikisi B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak. Sıralamada önce puan, ardından averaj ve atılan gol bakılıyor.

Türkiye 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux'da Fransa ile oynayacak. Galibiyet 3 puan getirecek; bir farklı galibiyette averaj -9'a çıkacak. Türkiye'nin play-off'a kalması için bu durumda Sırbistan ve Çekya'nın kalan maçlarını kazanmaması gerekiyor. Her ikisi de dört maçta puansız ve averajları sırasıyla -5 ile -8. Beraberlikte Türkiye 1 puanda kalacak ve Sırbistan ile Çekya'nın ikisinin de kaybetmesine ihtiyaç duyacak. Bir farklı mağlubiyette ise averaj -11'e inecek ve kalan üç sonuncudan en az ikisinin sıfır puanda bitmesi gerekecek. Norveç ve Galler üçer puanda; ikisinin maçı 14 Kasım'da oynanacak.

Eğer Türkiye play-off'a kalırsa 20 Kasım'da rakibi belli olacak, iki maçlık eşleşme 25-30 Mart 2027'de oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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