Milli Takım Küme Düştü mü: 5 Maçta 0 Puan Alan Türkiye'nin Kaderi Fransa Maçı ve 3 Takıma Bağlı

A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları kendi aralarında sıralanıyor. En kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer ikisi B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak. Sıralamada önce puan, ardından averaj ve atılan gol bakılıyor.

Türkiye 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux'da Fransa ile oynayacak. Galibiyet 3 puan getirecek; bir farklı galibiyette averaj -9'a çıkacak. Türkiye'nin play-off'a kalması için bu durumda Sırbistan ve Çekya'nın kalan maçlarını kazanmaması gerekiyor. Her ikisi de dört maçta puansız ve averajları sırasıyla -5 ile -8. Beraberlikte Türkiye 1 puanda kalacak ve Sırbistan ile Çekya'nın ikisinin de kaybetmesine ihtiyaç duyacak. Bir farklı mağlubiyette ise averaj -11'e inecek ve kalan üç sonuncudan en az ikisinin sıfır puanda bitmesi gerekecek. Norveç ve Galler üçer puanda; ikisinin maçı 14 Kasım'da oynanacak.

Eğer Türkiye play-off'a kalırsa 20 Kasım'da rakibi belli olacak, iki maçlık eşleşme 25-30 Mart 2027'de oynanacak.