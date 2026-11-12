A Milli Takım, Sergen Yalçın Yönetimindeki İlk Maçında Belçika'ya 2-1 Mağlup Oldu
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A Milli Futbol Takımı, Arda Güler'in frikik golüyle öne geçtiği Belçika karşısında üstünlüğünü koruyamadı. De Bruyne ve De Ketelaere'nin golleriyle geriye düşen milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
10 dakikada arka arkaya üç gol izledik.
Arda ve Doku'dan resital vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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