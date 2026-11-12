A Milli Takım, Sergen Yalçın Yönetimindeki İlk Maçında Belçika'ya 2-1 Mağlup Oldu

Belçika adına City'nin yıldızı Jeremy Doku, milli takımımız adına ise Arda Güler izleyenlere futbol adına keyifli anlar yaşattı. İki taraf da genç yıldızlara çözüm bulmakta zorlandı.

Arda Güler ile bir pozisyonda penaltı bekledik ancak hakem devam kararı verdi. İlk yarıdaki tempolu oyun ikinci yarıda zaman zaman kendini gösterirken ataklarımız sonuç vermedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak yine puansız kaldık.