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A Milli Takım, Sergen Yalçın Yönetimindeki İlk Maçında Belçika'ya 2-1 Mağlup Oldu

A Milli Takım, Sergen Yalçın Yönetimindeki İlk Maçında Belçika'ya 2-1 Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 21:52
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A Milli Futbol Takımı, Arda Güler'in frikik golüyle öne geçtiği Belçika karşısında üstünlüğünü koruyamadı. De Bruyne ve De Ketelaere'nin golleriyle geriye düşen milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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10 dakikada arka arkaya üç gol izledik.

10 dakikada arka arkaya üç gol izledik.

A Milli Futbol Takımı, 20. dakikada Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Belçika, 26. dakikada De Bruyne, 30. dakikada ise De Ketelaere'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Arda ve Doku'dan resital vardı.

Arda ve Doku'dan resital vardı.

Belçika adına City'nin yıldızı Jeremy Doku, milli takımımız adına ise Arda Güler izleyenlere futbol adına keyifli anlar yaşattı. İki taraf da genç yıldızlara çözüm bulmakta zorlandı. 

Arda Güler ile bir pozisyonda penaltı bekledik ancak hakem devam kararı verdi. İlk yarıdaki tempolu oyun ikinci yarıda zaman zaman kendini gösterirken ataklarımız sonuç vermedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak yine puansız kaldık.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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