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Türkiye Uluslar Ligi'nde Küme Düştü mü, A Milli Takım B Ligi'ne Düşecek mi?

Türkiye Uluslar Ligi'nde Küme Düştü mü, A Milli Takım B Ligi'ne Düşecek mi?

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 00:51
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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde küme düştü mü? Türkiye A Ligi'nde kalabilecek mi, yoksa doğrudan B Ligi'ne mi düşecek? Fransa maçı sonrası Uluslar Ligi A Ligi puan durumu ve averaj hesabı ne diyor?

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Türkiye Fransa maçı kaç kaç bitti?

Türkiye Fransa maçı kaç kaç bitti?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son maçında 15 Kasım'da Fransa deplasmanında sahaya çıktı ve Fransa'ya 2-1 yenildi. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından millilerin Uluslar Ligi A Ligi'nde kalıp kalamayacağı sorusu gündeme geldi. Fransa yenilgisiyle birlikte Türkiye grubu puansız tamamladı ve oynadığı 6 maçın tamamını kaybetti. Bu sonuçla A Milli Takım Uluslar Ligi'nde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Uluslar Ligi A Ligi puan durumunda Türkiye kaçıncı?

Uluslar Ligi A Ligi puan durumunda Türkiye kaçıncı?

Fransa maçının ardından A Ligi'ndeki dört grup sonuncusunun puan ve averaj durumu şöyle. Türkiye 0 puan ve -12 averajla, Çekya 0 puan ve -11 averajla, Sırbistan 0 puan ve -7 averajla (1 maçı eksik), Galler ise 3 puan ve -5 averajla son sırada yer alıyor. Türkiye -12 averajla Çekya'nın (-11) gerisinde kaldığı için Uluslar Ligi puan durumunda doğrudan küme düşme hattında bulunuyor.

Uluslar Ligi'nde küme düşme kuralı nedir?

Uluslar Ligi'nde küme düşme kuralı nedir?

UEFA Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki takım ise A/B Ligi play-off'unda mücadele ediyor. Play-off karşılaşmalarında B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlarla eşleşen ekipler, iki ayaklı maçların ardından yollarına A veya B Ligi'nde devam ediyor. Kazanan takım A Ligi'nde kalırken kaybeden ekip B Ligi'ne düşüyor.

Türkiye'nin kaderi Sırbistan maçına mı bağlı?

Türkiye'nin kaderi Sırbistan maçına mı bağlı?

Bir maçı eksik olan Sırbistan, 16 Kasım'da Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sırbistan'ın averajı -7 ile Türkiye'nin -12 averajının üzerinde bulunuyor. Bu karşılaşmanın sonucu A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek. Sırbistan'ın alacağı sonuca göre Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşebilir ya da A/B Ligi play-off'unda mücadele etme hakkı kazanabilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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