Türkiye Uluslar Ligi'nde Küme Düştü mü, A Milli Takım B Ligi'ne Düşecek mi?
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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde küme düştü mü? Türkiye A Ligi'nde kalabilecek mi, yoksa doğrudan B Ligi'ne mi düşecek? Fransa maçı sonrası Uluslar Ligi A Ligi puan durumu ve averaj hesabı ne diyor?
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Uluslar Ligi A Ligi puan durumunda Türkiye kaçıncı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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