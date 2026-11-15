A Milli Takımın Fransa Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu ve Kalede Berke Özer Başlıyor

Hücum hattında Arda Güler ile Deniz Gül sahaya çıkacak. Eylül ayında Kocaeli'de oynanan ilk maçı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanmıştı ve Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart görmüştü. Gruptaki ilk puanını arayan Türkiye, bu kez deplasmanda rövanşı almak istiyor.