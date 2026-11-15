A Milli Takımın Fransa Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu ve Kalede Berke Özer Başlıyor
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında bugün Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşma Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve ATV'den canlı, şifresiz yayınlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa'ya karşı sahaya süreceği 11'i belirledi. Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kaynak" target="_blank" rel="nofollow" data-trckimg="https://t.oned.io/onedio-inline-link.img" class="external-link">https://www.fanatik.com.tr/turkiye/live-fransa-turkiye-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-11ler-belli-oldu-2644559'>Kaynak
Kalede Berke Özer var.
Orta sahada Hakan Çalhanoğlu var.
Hücumda Arda Güler ve Deniz Gül var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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