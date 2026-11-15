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A Milli Takımın Fransa Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu ve Kalede Berke Özer Başlıyor

A Milli Takımın Fransa Karşısındaki İlk 11'i Belli Oldu ve Kalede Berke Özer Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 21:39
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında bugün Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşma Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve ATV'den canlı, şifresiz yayınlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa'ya karşı sahaya süreceği 11'i belirledi. Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kaynak" target="_blank" rel="nofollow" data-trckimg="https://t.oned.io/onedio-inline-link.img" class="external-link">https://www.fanatik.com.tr/turkiye/live-fransa-turkiye-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-11ler-belli-oldu-2644559'>Kaynak

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Kalede Berke Özer var.

Kalede Berke Özer var.

Kaleci Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı ve Berke Özer ilk 11'de başlayacak. Savunmada Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral ve Eren Elmalı görev yapacak. Ozan Kabak sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken Abdülkerim Bardakcı'nın cezası sona erdi.

Orta sahada Hakan Çalhanoğlu var.

Orta sahada Hakan Çalhanoğlu var.

Orta sahada kaptan Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun ilk 11'de yer alıyor. İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenilen Milliler, Bordeaux'da değişen bir kadroyla sahaya çıkıyor. Hakan Çalhanoğlu orta sahanın oyun kurucu ismi olarak Fransa karşısında takımın temposunu belirleyecek.

Hücumda Arda Güler ve Deniz Gül var.

Hücumda Arda Güler ve Deniz Gül var.

Hücum hattında Arda Güler ile Deniz Gül sahaya çıkacak. Eylül ayında Kocaeli'de oynanan ilk maçı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanmıştı ve Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart görmüştü. Gruptaki ilk puanını arayan Türkiye, bu kez deplasmanda rövanşı almak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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