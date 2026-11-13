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Messi, Sakatlıktan Dönmeye Hazırlanan Kenan Yıldız'a Özel Bir Hediye Gönderdi

Messi, Sakatlıktan Dönmeye Hazırlanan Kenan Yıldız'a Özel Bir Hediye Gönderdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 19:46
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Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı günlerde Lionel Messi'den beklemediği bir hediye aldı. Juventuslu milli futbolcu sürprizin ardından duygularını tek bir cümleyle anlattı. İkilinin yolları bu hediyeden önce de bir kramponda kesişmişti.

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Messi'nin hediyesi krampon çıktı.

Messi'nin hediyesi krampon çıktı.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta giydiği ve kendisine özel hazırlanan kramponları Kenan Yıldız'a gönderdi. Hediye Juventus'ta forma giyen milli futbolcuya ulaşınca Kenan duygularını şu sözlerle anlattı:

'Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım.'

Kenan Parma maçında sakatlanmıştı.

Kenan Parma maçında sakatlanmıştı.

Kenan Yıldız sezonun ilk haftasında Parma karşısında sol ayağındaki beşinci tarak kemiğinin tabanında kırık yaşadı. Milli futbolcu 31 Ağustos'ta Almanya'nın Augsburg kentinde ameliyat edildi ve operasyonu Dr. Martin Jordan gerçekleştirdi. Juventus Kulüp Doktoru Marco Freschi de ameliyat sırasında hazır bulundu. Başarılı geçen operasyonun ardından yaklaşık iki ay futboldan uzak kalan Kenan, tedavisinin ilk bölümünü doğduğu şehir Regensburg'da geçirdi.

Messi bu krampon için 10 genç futbolcu seçmişti.

Messi bu krampon için 10 genç futbolcu seçmişti.

Geçen yıl Messi, F50 Stellar Triumph Adidas kramponlarını giymesi için dünya genelinden 10 genç futbolcuyu belirledi. Kenan Yıldız da Arjantinli yıldızın bizzat tercih ettiği isimler arasında yer aldı. Milli futbolcu ocak ayında oynanan Sassuolo karşılaşmasında bu kramponları ayağına geçirdi.

Kenan'ın dönüş tarihi yaklaşıyor.

Kenan'ın dönüş tarihi yaklaşıyor.

Juventus, Kenan Yıldız'ın aralık ayının ortasında takımla birlikte çalışmalara katılmasını hedefliyor. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından saha çalışmalarının yoğunluğunu artıran genç futbolcunun dönüşü için Monza ve Roma karşılaşmaları öne çıkan maçlar olarak gösteriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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