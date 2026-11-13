Messi, Sakatlıktan Dönmeye Hazırlanan Kenan Yıldız'a Özel Bir Hediye Gönderdi
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Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı günlerde Lionel Messi'den beklemediği bir hediye aldı. Juventuslu milli futbolcu sürprizin ardından duygularını tek bir cümleyle anlattı. İkilinin yolları bu hediyeden önce de bir kramponda kesişmişti.
Messi'nin hediyesi krampon çıktı.
Kenan Parma maçında sakatlanmıştı.
Messi bu krampon için 10 genç futbolcu seçmişti.
Kenan'ın dönüş tarihi yaklaşıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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