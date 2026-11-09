FIFPro Yılın 11'ini Açıkladı, Messi Rekorunu Geliştirdi ve Yamal Bir İlke İmza Attı
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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcu oy kullandı. 2023'ten bu yana ilk kez kadroya giren Lionel Messi bir rekoru geliştirirken, Lamine Yamal 20 yaşına basmadan bir ilki başardı.
73 ülkeden 20 bin futbolcu oy kullandı.
Messi 18. kez yılın 11'inde.
Yamal kadroya iki kez seçilen en genç isim oldu.
İşte 2026'nın en iyi 11'i.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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