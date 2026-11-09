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FIFPro Yılın 11'ini Açıkladı, Messi Rekorunu Geliştirdi ve Yamal Bir İlke İmza Attı

FIFPro Yılın 11'ini Açıkladı, Messi Rekorunu Geliştirdi ve Yamal Bir İlke İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 20:43
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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcu oy kullandı. 2023'ten bu yana ilk kez kadroya giren Lionel Messi bir rekoru geliştirirken, Lamine Yamal 20 yaşına basmadan bir ilki başardı.

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73 ülkeden 20 bin futbolcu oy kullandı.

73 ülkeden 20 bin futbolcu oy kullandı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yılın 11'ini açıkladı. FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcu oy kullandı. Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Harry Kane'in değerlendirme dışında bırakıldığı belirtildi.

Messi 18. kez yılın 11'inde.

Messi 18. kez yılın 11'inde.

2023'ten bu yana ilk kez yılın 11'ine seçilen Lionel Messi, 18 kez kadroda yer alarak bu alandaki rekorunu geliştirdi. Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla listeye girdi.

Yamal kadroya iki kez seçilen en genç isim oldu.

Yamal kadroya iki kez seçilen en genç isim oldu.

Geçen sene de yılın 11'inde yer alan Lamine Yamal, 20 yaşına basmadan iki kez bu kadroya seçilen ilk futbolcu oldu. İspanyol yıldız, Barcelona'dan takım arkadaşı Pau Cubarsi ile birlikte kadroda yer aldı.

İşte 2026'nın en iyi 11'i.

İşte 2026'nın en iyi 11'i.

2026 yılının en iyi 11'inde kalede David Raya (Arsenal, İspanya), defansta Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas) ve Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz), orta sahada Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere), Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya) ve Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz), hücumda ise Erling Haaland (Manchester City, Norveç), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa), Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin) ve Lamine Yamal (Barcelona, İspanya) yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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