Harry Kane Ballon d'Or Töreninde 1 Milyon Sterlinlik Saatiyle Dikkat Çekti

Kane, pazartesi akşamı eşi Kate Goodland ile birlikte Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen törene katıldı. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, kariyerinin en önemli gecelerinden birine Rolex'in en nadir ve lüks modellerinden biri olan mavi safir detaylı Cosmograph Daytona ile geldi. Bayern Münih forması giyen golcü, gecede hem ödülüyle hem de koluna taktığı saatle dikkat çekti.