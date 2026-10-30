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Harry Kane Ballon d'Or Töreninde 1 Milyon Sterlinlik Saatiyle Dikkat Çekti

Harry Kane Ballon d'Or Töreninde 1 Milyon Sterlinlik Saatiyle Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 17:35
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Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, 2026 Ballon d'Or töreninde yaklaşık 1 milyon sterlin değerindeki bir Rolex ile boy gösterdi. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı pazartesi akşamı eşi Kate Goodland ile birlikte Londra Palladium Tiyatrosu'ndaki törene katıldı. Kane'in tercih ettiği model Rolex'in en nadir ve lüks saatleri arasında sayılıyor. İngiliz golcü gecenin sonunda iki ödülle ayrıldı. 

Kaynak - Gazete Oksijen

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Kane törene eşiyle birlikte katıldı.

Kane törene eşiyle birlikte katıldı.

Kane, pazartesi akşamı eşi Kate Goodland ile birlikte Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen törene katıldı. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, kariyerinin en önemli gecelerinden birine Rolex'in en nadir ve lüks modellerinden biri olan mavi safir detaylı Cosmograph Daytona ile geldi. Bayern Münih forması giyen golcü, gecede hem ödülüyle hem de koluna taktığı saatle dikkat çekti.

Saatin değeri yaklaşık 1 milyon sterlin.

Saatin değeri yaklaşık 1 milyon sterlin.

Saatin değerinin yaklaşık 1 milyon sterlin, yani 1,15 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Mavi safirlerle süslenmiş çerçevesi ve göktaşı taşından üretilen kadranı olan model, Rolex'in lüks koleksiyonları arasındaki farklı parçalardan biri sayılıyor.

Kane ilk kez Ballon d'Or kazandı.

Kane ilk kez Ballon d'Or kazandı.

Kane, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. İngiliz futbolcu, Michael Owen'ın 2001'deki zaferinden bu yana ödülü alan ilk İngiliz oyuncu oldu. Kane gecede yalnızca Ballon d'Or ile yetinmedi ve yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Kupası'nı da kazandı.

Ballon d'Or'un para ödülü yok.

Ballon d'Or'un para ödülü yok.

Kane, 26 Ekim'de Ballon d'Or'u kazanmasına rağmen organizasyondan para ödülü almadı. Ödülü kazanan futbolcu, üretim değerinin yaklaşık 3 bin euro olduğu belirtilen kupanın sahibi oluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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