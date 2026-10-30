Harry Kane Ballon d'Or Töreninde 1 Milyon Sterlinlik Saatiyle Dikkat Çekti
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Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane, 2026 Ballon d'Or töreninde yaklaşık 1 milyon sterlin değerindeki bir Rolex ile boy gösterdi. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı pazartesi akşamı eşi Kate Goodland ile birlikte Londra Palladium Tiyatrosu'ndaki törene katıldı. Kane'in tercih ettiği model Rolex'in en nadir ve lüks saatleri arasında sayılıyor. İngiliz golcü gecenin sonunda iki ödülle ayrıldı.
Kane törene eşiyle birlikte katıldı.
Saatin değeri yaklaşık 1 milyon sterlin.
Kane ilk kez Ballon d'Or kazandı.
Ballon d'Or'un para ödülü yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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