Bu kadar sade bir sinyal bile ilk yıllarda hemen benimsenmedi, çünkü Marconi şirketinin telsizcileri 1904'ten beri kullandıkları 'CQD' çağrısını kolay kolay bırakmak istemiyordu. 1912'de Titanic buzdağına çarptığında baş telsizci Jack Phillips önce CQD göndermeyi sürdürdü; ikinci telsizci Harold Bride ise yeni çağrının SOS olduğunu ve belki de bunu göndermek için son şansları olabileceğini söyleyerek şaka yaptı, ardından iki telsizci bir süre iki çağrıyı dönüşümlü kullandı. SOS'u gönderen ilk geminin Titanic olduğu sık sık söylense de Wikipedia'nın aktardığına göre bu çağrının ilk kez 10 Haziran 1909'da Cunard şirketine ait Slavonia gemisinden gönderildiği bildiriliyor.