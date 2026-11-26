Kurtarma Çağrısının Sırrı: SOS Hiçbir Şeyin Kısaltması Değilmiş!
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Yıllardır 'Save Our Souls' ya da 'Save Our Ship' diye açıldığını düşündüğümüz SOS, gerçekte hiçbir kelimenin kısaltması değil; bu meşhur sinyalin arkasında çok daha sade bir Mors kodu mantığı yatıyor. Üç nokta, üç çizgi ve üç noktadan oluşan SOS sinyalinin ne demek olduğu sorusunun cevabı, 20. yüzyılın başındaki telsiz karmaşasına uzanıyor. Üstelik Titanic'in telsizcileri bu sinyali kullandıklarında SOS henüz herkesin alıştığı bir çağrı bile değildi.
Kaynak: National Geographic
SOS, Almanya'nın 1905'te yönetmeliğine koyduğu üç nokta, üç çizgi, üç nokta dizisinden doğdu.
Titanic battığında telsizciler hem CQD hem SOS gönderdi, çünkü SOS henüz herkesin alıştığı çağrı değildi.
SOS 1999'a kadar uluslararası deniz imdat sinyali olarak kaldı ve bugün hâlâ her yöntemle verilebiliyor.
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