Titanic'teki En Zengin Yolcunun Altın Saati Rekor Bir Fiyata Alıcı Buldu
Titanik faciasında yaşamını yitiren en zengin yolculardan Isidor Straus’a ait altın cep saati, İngiltere’de düzenlenen müzayedede 1,78 milyon sterline alıcı buldu. Saat, facianın yaşandığı 02:20’de durmuştu.
113 yıl sonra satışa çıkan 18 ayar altın saat, Straus’un cesedinden çıkarılmış ve o günden beri aile içinde nesilden nesile aktarılmıştı. Straus ve eşi, ünlü Titanik filminde gemi batarken yan yana yatakta ölü olarak tasvir edilmişti.
Saat kazanın yaşandığı an olan 02.20'de durmuştu.
Titanic ile özdeşleşen ürünler müzayedelerin vazgeçilmezleri arasında...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
