Titanic'teki En Zengin Yolcunun Altın Saati Rekor Bir Fiyata Alıcı Buldu

Titanic'teki En Zengin Yolcunun Altın Saati Rekor Bir Fiyata Alıcı Buldu

23.11.2025 - 20:41

Titanik faciasında yaşamını yitiren en zengin yolculardan Isidor Straus’a ait altın cep saati, İngiltere’de düzenlenen müzayedede 1,78 milyon sterline alıcı buldu. Saat, facianın yaşandığı 02:20’de durmuştu.

113 yıl sonra satışa çıkan 18 ayar altın saat, Straus’un cesedinden çıkarılmış ve o günden beri aile içinde nesilden nesile aktarılmıştı. Straus ve eşi, ünlü Titanik filminde gemi batarken yan yana yatakta ölü olarak tasvir edilmişti.

Saat kazanın yaşandığı an olan 02.20'de durmuştu.

Saat kazanın yaşandığı an olan 02.20'de durmuştu.

Titanik faciasında Isidor Straus’a ait altın cep saati, facianın yaşandığı 02:20’de durdu. Saat, Straus’un eşi Ida tarafından 1888’de hediye edilmiş ve üzerinde Straus’un baş harfleri kazılıydı.

Facia gecesi Ida Straus’a cankurtaran botunda yer teklif edilmesine rağmen, 41 yıllık eşini terk etmeyi reddetti ve “Onun yanında ölmeyi tercih ederim” dedi. Isidor Straus’un cesedi bulunurken, Ida’nın cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı.

Titanic ile özdeşleşen ürünler müzayedelerin vazgeçilmezleri arasında...

Titanic ile özdeşleşen ürünler müzayedelerin vazgeçilmezleri arasında...

Müzayede, Isidor Straus’un altın cep saatinin yanı sıra diğer Titanik hatıralarını da öne çıkardı. Ida Straus’un gemide yazdığı mektup 100 bin sterline, bir yolcu listesi ise 104 bin sterline alıcı buldu.

Öte yandan, Titanik’ten kurtulan 700’den fazla kişiyi kurtaran Carpathia gemisinin kaptanına verilen altın cep saati, geçen yıl 1,56 milyon sterline satılarak o dönemin rekorunu kırmıştı.

