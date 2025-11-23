Titanic'teki En Zengin Yolcunun Altın Saati Rekor Bir Fiyata Alıcı Buldu

Müzayede, Isidor Straus’un altın cep saatinin yanı sıra diğer Titanik hatıralarını da öne çıkardı. Ida Straus’un gemide yazdığı mektup 100 bin sterline, bir yolcu listesi ise 104 bin sterline alıcı buldu.

Öte yandan, Titanik’ten kurtulan 700’den fazla kişiyi kurtaran Carpathia gemisinin kaptanına verilen altın cep saati, geçen yıl 1,56 milyon sterline satılarak o dönemin rekorunu kırmıştı.