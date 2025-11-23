Bir İlde Emekliler İçin Sunulan Ücretsiz Ulaşım Hakkından Vazgeçiliyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, düzenlemenin emeklilerin talebi üzerine alındığını belirterek, otobüs sayısını artırmalarına rağmen toplu taşımadaki yoğunluğu azaltamadıklarını ve sınırsız ulaşım hakkının bazı emeklilerce istismar edildiğini ifade etti.

Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar, kentteki emekliler tarafından tepkiyle karşılanırken, uygulamanın Türkiye’deki diğer belediyeler için emsal teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.