Bir İlde Emekliler İçin Sunulan Ücretsiz Ulaşım Hakkından Vazgeçiliyor
Karabük’te emeklilere sağlanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona erdi. Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında alınan karara göre, emeklilerin sınırsız biniş hakkı kaldırılarak, ayda 30 biniş ile sınırlandırıldı. Bu karar, kentte yaşayan vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı.
1 Ocak'tan itibaren ücretsiz ulaşım hakkında değişikliğe gidiliyor.
Belediye başkanının iddiasına göre bu kararı emekliler talep etmiş.
