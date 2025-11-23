onedio
Bir İlde Emekliler İçin Sunulan Ücretsiz Ulaşım Hakkından Vazgeçiliyor

Bir İlde Emekliler İçin Sunulan Ücretsiz Ulaşım Hakkından Vazgeçiliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2025 - 19:09

Karabük’te emeklilere sağlanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması sona erdi. Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında alınan karara göre, emeklilerin sınırsız biniş hakkı kaldırılarak, ayda 30 biniş ile sınırlandırıldı. Bu karar, kentte yaşayan vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı.

Karabük’te uzun süredir tartışılan düzenleme, son Belediye Meclisi Olağan toplantısında kabul edildi. Buna göre, belediye otobüslerinde emeklilere sağlanan ücretsiz ulaşım hakkı, artık ayda 30 binişle sınırlı olacak.

Açıklamada, Sosyal Güvenlik Belgesi’ni ibraz eden emeklilerin bu 30 ücretsiz biniş hakkından yararlanabileceği belirtilirken, kararın ilgili iştirak tarafından ilk periyodik vizeleme döneminde yürürlüğe gireceği duyuruldu. Mevcut ulaşım kartları yıl sonunda vizeleme işlemine tabi tutulacak ve 2024’ten itibaren ücretsiz ulaşım hakkı kısıtlanmış olacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, düzenlemenin emeklilerin talebi üzerine alındığını belirterek, otobüs sayısını artırmalarına rağmen toplu taşımadaki yoğunluğu azaltamadıklarını ve sınırsız ulaşım hakkının bazı emeklilerce istismar edildiğini ifade etti.

Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar, kentteki emekliler tarafından tepkiyle karşılanırken, uygulamanın Türkiye’deki diğer belediyeler için emsal teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
