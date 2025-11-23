Amerika ve Meksika Arasında Anlaşmazlığa Neden Olan Körfezi ABD Yanlışlıkla İşgal Etti

ABD askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja yanlışlıkla girerek bölgeyi yasaklı ilan eden tabelalar yerleştirdi. Tabelalarda hem İngilizce hem İspanyolca olarak “Bu arazi Savunma Bakanlığı’na ait olup, komutanın yetkisiyle yasaklanmıştır” uyarısı bulunuyordu.

Olayın fark edilmesinin ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı devreye girdi ve sahildeki altı tabela kaldırıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu “yanlışlıkla işgal” haberine Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Burayı yanlışlıkla kapattık” denildi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, sosyal medyanın gündeminde de önemli yer tuttu.