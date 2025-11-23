onedio
Amerika ve Meksika Arasında Anlaşmazlığa Neden Olan Körfezi ABD Yanlışlıkla İşgal Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2025 - 18:33

ABD askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja yanlışlıkla girerek bölgeyi Savunma Bakanlığı’na ait yasaklı alan ilan eden İngilizce ve İspanyolca tabelalar yerleştirdi. Olay üzerine Meksika Dışişleri devreye girdi ve sahile bırakılan altı tabela kaldırıldı.

Trump, aylar önce göz koymuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk günlerinde “Meksika Körfezi”nin isminin “Amerika Körfezi” (Gulf of America) olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştı. 20 Ocak 2025’te imzaladığı kararnameyle (Executive Order 14172) federal haritalarda ve ABD resmi kullanımında bu değişikliğin uygulanmasını İçişleri Bakanlığı’na talimat verdi. Trump, değişikliği “Amerikan mirasının onarılması” olarak nitelendirirken, “Gulf of America güzel bir isim, çok geniş bir bölgeyi kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Bugün de aynı bölgede "yanlışlıkla" işgal gerçekleşti.

ABD askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja yanlışlıkla girerek bölgeyi yasaklı ilan eden tabelalar yerleştirdi. Tabelalarda hem İngilizce hem İspanyolca olarak “Bu arazi Savunma Bakanlığı’na ait olup, komutanın yetkisiyle yasaklanmıştır” uyarısı bulunuyordu.

Olayın fark edilmesinin ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı devreye girdi ve sahildeki altı tabela kaldırıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu “yanlışlıkla işgal” haberine Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Burayı yanlışlıkla kapattık” denildi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, sosyal medyanın gündeminde de önemli yer tuttu.

