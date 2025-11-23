Formula 1 Takımları Değerleriyle Diğer Spor Branşlarına Parmak Isırttı

Geçen hafta ortaya çıkan haberlerde, Mercedes Formula 1 takımının milyarder patronu Toto Wolff’un, CrowdStrike’ın kurucu ortağı George Kurtz’e azınlık hissesi satmak için ileri safhada görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Bu gelişme, Formula 1’in finansal değerinin yeni bir zirveye ulaştığını gösteren en güçlü işaretlerden biri olarak yorumlanıyor. Wolff’un yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yaptığı bu pazarlık, Forbes’un iki yıl önceki tahmininin yüzde 58 üzerinde. Böylece Mercedes, küresel ölçekte spor kulüpleri arasında en üst basamaklara tırmanmış durumda. Artık NFL’deki sekiz takımı, NBA’deki 24 organizasyonu, MLB’deki 28 kulübü ve NHL’de yer alan tüm 32 takımı geride bırakıyor. Ayrıca, Real Madrid ve Manchester United dışında Avrupa’daki tüm futbol kulüplerinden daha yüksek bir seviyede konumlanıyor.

Ancak Mercedes, F1 takımları arasında en değerlisi değil! Bu rakamlar konuşulduktan sonra F1deki ekonomi ve takım değerleri yeniden gündeme geldi.

Kaynak - Forbes