Formula 1 Takımları Değerleriyle Diğer Spor Branşlarına Parmak Isırttı

Hakan Karakoca
23.11.2025 - 17:26

Geçen hafta ortaya çıkan haberlerde, Mercedes Formula 1 takımının milyarder patronu Toto Wolff’un, CrowdStrike’ın kurucu ortağı George Kurtz’e azınlık hissesi satmak için ileri safhada görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Bu gelişme, Formula 1’in finansal değerinin yeni bir zirveye ulaştığını gösteren en güçlü işaretlerden biri olarak yorumlanıyor. Wolff’un yaklaşık 6 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yaptığı bu pazarlık, Forbes’un iki yıl önceki tahmininin yüzde 58 üzerinde. Böylece Mercedes, küresel ölçekte spor kulüpleri arasında en üst basamaklara tırmanmış durumda. Artık NFL’deki sekiz takımı, NBA’deki 24 organizasyonu, MLB’deki 28 kulübü ve NHL’de yer alan tüm 32 takımı geride bırakıyor. Ayrıca, Real Madrid ve Manchester United dışında Avrupa’daki tüm futbol kulüplerinden daha yüksek bir seviyede konumlanıyor.

Ancak Mercedes, F1 takımları arasında en değerlisi değil! Bu rakamlar konuşulduktan sonra F1deki ekonomi ve takım değerleri yeniden gündeme geldi.

Markalar giderek daha da değerli hale geliyor.

Forbes’un aktardığına göre bugün tüm F1 takımlarının değeri en az 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda; oysa iki yıl önce bu seviyeye yalnızca dört takım erişebilmişti. Son iki yılda ortalama takım değerinin neredeyse ikiye katlanması, sporun ekonomik yapısındaki dönüşümü açıkça gösteriyor.

Bu yükselişin temelinde, 2021’de yürürlüğe giren harcama tavanı bulunuyor. Yaklaşık 170 milyon dolarlık bütçe sınırı, yıllardır süren kontrolsüz harcamaları dizginleyerek takımların kârlılık oranlarını yükseltti. 2024 yılında gridde yer alan on takımın altısı yılı kârla kapattı.

Bir dönem ağır mali kayıplar yaşayan McLaren, 2018’deki büyük zararının ardından 2024’te 61 milyon dolarlık kâr açıkladı. Mercedes ise 202 milyon dolarlık kârla yalnızca Formula 1’in değil, tüm spor dünyasının en yüksek kârlılığa sahip kulüplerinden biri hâline geldi.

Artan ekonomi yeni markaları da takım kurmak için heyecanlandırıyor.

Cadillac’ın Formula 1’e girebilmek için 1 milyar doların üzerinde bir bütçeyi gözden çıkarması, serinin değerinin yakın vadede düşmeyeceğinin güçlü bir göstergesi olarak görülüyor. Netflix’in Drive to Survive dizisi ve Brad Pitt’in 2025’te vizyona girecek F1 filmi de sporun küresel ilgi alanını genişletmeye devam ediyor.

Bir F1 yöneticisi bu dönüşümü şöyle yorumluyor:

“Eskiden takımlar her sezon zarar ederdi. Bugün ise en büyük F1 ekipleri, NFL takımları kadar güvenilir ve kârlı varlıklar hâline geldi.”

Takım sayısının sınırlı olması ve yatırımcı ilgisinin hâlâ yüksek seyretmesi nedeniyle, önümüzdeki yıllarda F1 takım değerlerinin artmayı sürdüreceği öngörülüyor.

En değerli takım sıralamlarında zirve Ferrari'nin...

  • Ferrari – 6,5 milyar dolar

  • Gelir: 670 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Frédéric Vasseur

  • Mercedes – 6 milyar dolar

  • Gelir: 799 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Toto Wolff

  • McLaren – 4,4 milyar dolar

  • Gelir: 614 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Andrea Stella

  • Red Bull Racing – 4,35 milyar dolar

  • Gelir: 618 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Laurent Mekies

  • Aston Martin – 3,2 milyar dolar

  • Gelir: 353 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Andy Cowell

  • Williams – 2,5 milyar dolar

  • Gelir: 245 milyon dolar

  • Takım Direktörü: James Vowles

  • Alpine – 2,45 milyar dolar

  • Gelir: 300 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Flavio Briatore

  • Sauber – 2,4 milyar dolar

  • Gelir: 240 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Jonathan Wheatley

  • Racing Bulls – 2,3 milyar dolar

  • Gelir: 318 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Alan Permane

  • Haas – 1,5 milyar dolar

  • Gelir: 150 milyon dolar

  • Takım Direktörü: Ayao Komatsu

