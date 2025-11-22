onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da 17. Dakikada Oyuna Giren Yusuf Demir Devre Arasında Oyundan Çıktı

Galatasaray'da 17. Dakikada Oyuna Giren Yusuf Demir Devre Arasında Oyundan Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 21:39

Galatasaray, iç sahada Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sarı kırmızılılar ilk yarıda bir dizi talihsizlikle baş başa kaldı. Devreyi 1-0 geride kapatan ev sahibi takım 17.dakikada da Lemina'nın oyuna devam edememesi şokuyla karşı karşıya kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Lemina'nın yerine oyuna Yusuf Demir'i aldı. 

Ancak Yusuf, ikinci yarı başladığında oyundan alındı. Yusuf Demir'in performansı taraftarlardan ağır eleştiriler aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

28 dakikalık hayal kırıklığı...

28 dakikalık hayal kırıklığı...

Yusuf Demir, 17.dakikada Lemina'nın yerine oyuna girdi. Pas hataları ve kademedeki bıraktığı boşluklarla takım arkadaşlarını zor durumda bırakan Yusuf, bir pozisyonda da topu tutarak atağı engellediği için tribünden ıslıklandı. 

Sosyal medyada da Yusuf'a ağır tepkiler vardı.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın