Galatasaray'da 17. Dakikada Oyuna Giren Yusuf Demir Devre Arasında Oyundan Çıktı
Galatasaray, iç sahada Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sarı kırmızılılar ilk yarıda bir dizi talihsizlikle baş başa kaldı. Devreyi 1-0 geride kapatan ev sahibi takım 17.dakikada da Lemina'nın oyuna devam edememesi şokuyla karşı karşıya kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Lemina'nın yerine oyuna Yusuf Demir'i aldı.
Ancak Yusuf, ikinci yarı başladığında oyundan alındı. Yusuf Demir'in performansı taraftarlardan ağır eleştiriler aldı.
28 dakikalık hayal kırıklığı...
