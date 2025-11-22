Galatasaray'da 17. Dakikada Oyuna Giren Yusuf Demir Devre Arasında Oyundan Çıktı

Yusuf Demir, 17.dakikada Lemina'nın yerine oyuna girdi. Pas hataları ve kademedeki bıraktığı boşluklarla takım arkadaşlarını zor durumda bırakan Yusuf, bir pozisyonda da topu tutarak atağı engellediği için tribünden ıslıklandı.

Sosyal medyada da Yusuf'a ağır tepkiler vardı.