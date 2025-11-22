onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Premier Lig Kulüplerine Transferde Sınır Getiriliyor: Birçok Kulüp Takibe Alınacak

Premier Lig Kulüplerine Transferde Sınır Getiriliyor: Birçok Kulüp Takibe Alınacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 20:13

Premier Lig takımları, harcamalarını gelirlerinin %85’ini aşmayacak biçimde sınırlandıran yeni mali kuralları kabul etti. Düzenleme, transfer ve maaş harcamalarının daha şeffaf denetlenmesini sağlıyor ve ihlallere karşı ceza mekanizmalarını içeriyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Premier Lig'e kritik bir kural değişikliği geliyor.

Premier Lig'e kritik bir kural değişikliği geliyor.

İngiltere Premier Ligi, kulüplerin mali disiplinini güçlendirmek için harcama kurallarında kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni sisteme göre takımlar, gelirlerinin %85’inden fazlasını transfer ve maaş harcamalarına ayıramayacak.

Bu kurallar, uzun süredir tartışılan “kar ve sürdürülebilirlik” (PSR) düzenlemesinin yerini alacak. PSR döneminde, üç yıllık süreçte 105 milyon sterlini aşan zararlar kulüplere ceza getiriyordu; örneğin Everton ve Nottingham Forest geçen yıl bu nedenle puan kaybı yaşamıştı.

Yeni sistemde kulüpler, gelirlerinin %85’ini aşan harcamalar için ek izin alabilecek ancak bunun karşılığında vergi ödemek zorunda kalacak. Bazı ABD liglerinde benzer modeller uygulanıyor. Premier Lig, düzenlemeyle tüm kulüplerin şampiyonluk yarışında daha adil fırsatlara sahip olmasını hedefliyor.

Yeni kural neler getiriyor?

Yeni kural neler getiriyor?

“Squad Cost Ratio” (SCR) sistemi, sezon boyunca şeffaf denetim ve ceza mekanizmalarını da kapsayacak. Lig, kulüplerin sportif başarısızlığı önlemek amacıyla yatırım yapmasına da olanak tanıyacak.

Avrupa’da UEFA’nın uyguladığı benzer kurallar, Avrupa kupalarına katılacak takımlar için transfer ve maaş harcamalarının gelirlerinin %70’iyle sınırlandırılmasını öngörüyor. Premier Lig’in yeni düzenlemeleri ise gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

Ayrıca, lig toplantısında kulüpler sürdürülebilirlik ve sistemik dayanıklılık kurallarını da kabul etti. Bu düzenleme, kulüplerin kısa, orta ve uzun vadeli mali sağlığını çalışma sermayesi, likidite ve pozitif öz kaynak kriterlerine göre değerlendirecek.

Financial Times’a göre kulüpler, geliri en düşük yayın hakkına sahip takımla harcamayı ilişkilendiren “top-to-bottom anchoring” planını reddetti. Bu plan, maaş sınırı uygulaması anlamına geldiği için oyuncu sendikaları ve ajanslardan yasal tehditler almıştı.

Birçok kulüp cezalarla, eksi bilançolarla karşılaşmasına rağmen yatırımcıların ilgisi azalmıyor.

Birçok kulüp cezalarla, eksi bilançolarla karşılaşmasına rağmen yatırımcıların ilgisi azalmıyor.

Deloitte verilerine göre Premier Lig’in 20 takımı, 2023/24 sezonunda 6,3 milyar sterlin gelir elde etmesine rağmen yaklaşık 100 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı.

Buna karşın Avrupa futbolu yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Apollo Global Management, İspanya’nın Atletico Madrid kulübünde çoğunluk hissesini satın alarak bu ilgiyi gösterdi.

İngiltere’de ise Premier Lig’in 12 üst düzey kulübünün ABD’li hissedarları bulunuyor; Chelsea, özel sermaye şirketi Clearlake Capital’in kontrolünde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın