Premier Lig Kulüplerine Transferde Sınır Getiriliyor: Birçok Kulüp Takibe Alınacak

İngiltere Premier Ligi, kulüplerin mali disiplinini güçlendirmek için harcama kurallarında kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni sisteme göre takımlar, gelirlerinin %85’inden fazlasını transfer ve maaş harcamalarına ayıramayacak.

Bu kurallar, uzun süredir tartışılan “kar ve sürdürülebilirlik” (PSR) düzenlemesinin yerini alacak. PSR döneminde, üç yıllık süreçte 105 milyon sterlini aşan zararlar kulüplere ceza getiriyordu; örneğin Everton ve Nottingham Forest geçen yıl bu nedenle puan kaybı yaşamıştı.

Yeni sistemde kulüpler, gelirlerinin %85’ini aşan harcamalar için ek izin alabilecek ancak bunun karşılığında vergi ödemek zorunda kalacak. Bazı ABD liglerinde benzer modeller uygulanıyor. Premier Lig, düzenlemeyle tüm kulüplerin şampiyonluk yarışında daha adil fırsatlara sahip olmasını hedefliyor.