Premier Lig Kulüplerine Transferde Sınır Getiriliyor: Birçok Kulüp Takibe Alınacak
Premier Lig takımları, harcamalarını gelirlerinin %85’ini aşmayacak biçimde sınırlandıran yeni mali kuralları kabul etti. Düzenleme, transfer ve maaş harcamalarının daha şeffaf denetlenmesini sağlıyor ve ihlallere karşı ceza mekanizmalarını içeriyor.
Premier Lig'e kritik bir kural değişikliği geliyor.
Yeni kural neler getiriyor?
Birçok kulüp cezalarla, eksi bilançolarla karşılaşmasına rağmen yatırımcıların ilgisi azalmıyor.
