Dünyaca Ünlü Spor Dergisi Sports Illustrated’da Alperen Şengün'e Geniş Yer Verildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük basketbol organizasyonu olan NBA’de her geçen gün adından daha fazla söz ettiren milli basketbolcu Alperen Şengün, hem basketbol otoritelerinin hem de diğer oyuncuların yoğun övgüsünü topluyor. Oyun zekası ve sahadaki olgunlugu, genç yaşına rağmen onu ligin en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirirken, her maçtaki performansıyla Türk basketbolunun gururu olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her hareketi yeni rekor, her başarısız yeni bir kariyer noktası...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sports Illustrated geçtiğimiz gün Alperen'le ilgili özel bir yazı yayınladı.
Jokic, LeBron ve Durant'ten övgü dolu sözler geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın