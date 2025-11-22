onedio
Dünyaca Ünlü Spor Dergisi Sports Illustrated’da Alperen Şengün'e Geniş Yer Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 17:31

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük basketbol organizasyonu olan NBA’de her geçen gün adından daha fazla söz ettiren milli basketbolcu Alperen Şengün, hem basketbol otoritelerinin hem de diğer oyuncuların yoğun övgüsünü topluyor. Oyun zekası ve sahadaki olgunlugu, genç yaşına rağmen onu ligin en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirirken, her maçtaki performansıyla Türk basketbolunun gururu olmayı sürdürüyor.

Her hareketi yeni rekor, her başarısız yeni bir kariyer noktası...

NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu basaran en genç oyuncu olmasının yanı sıra; 500 asiste ulasan en genç pivot, 45 sayıyla NBA’de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu ve 1000 asist barajını geçen en genç pivot gibi daha pek çok rekorun sahibi olan Alperen, All-Star seçilerek adını lig tarihine simdiden yazdırdı. Her sezon istatistiklerini bir üst seviyeye tasıyan genç yıldızın bu yükselişi, artık Amerikan basınında da dikkatle takip edilen önemli bir başarı hikayesine dönüştü.

Sports Illustrated geçtiğimiz gün Alperen'le ilgili özel bir yazı yayınladı.

Sports Illustrated’da “Alperen Şengün, NBA’in en iyi altıncı oyuncusu oldu” başlığıyla yayımlanan haberde, Houston Rockets’ın genç pivotunun bu sezon belirgin bir yükseliş içinde olduğu vurgulandı. Haberde, “Artık herkesin tanıdığı bir isme dönüşüyor. O artık ‘Bebek Jokic’ değil; o Alperen Şengün. Bir başkasıyla kıyaslamak adil değil, çünkü o kendi oyununu yaratan bir yıldız. Hatta kendi efsanesini kurma yolunda ilerliyor. Geçen sezon All-Star takımına seçilmişti ve bu sezon yeniden All-Star olması da güçlü bir ihtimal” ifadeleri kullanıldı.

Jokic, LeBron ve Durant'ten övgü dolu sözler geldi.

Houston Rockets’ın yıldız isimlerinden Kevin Durant, takım arkadaşı Alperen Şengün’e övgüler yağdırdı. Durant, “Alperen gerçekten benzersiz bir yetenek. Bu seviyede bir hakimiyeti modern basketbolda çok sık görmüyoruz” dedi. LeBron James ise “Alperen yakaladığı ivmeyle bu yıl çok büyük bir sezon geçirecek” sözleriyle genç yıldıza destek verirken, Nikola Jokic de “Alperen olağanüstü bir oyuncu; kendi hikayesini yazacak kadar özel bir yetenek” ifadelerini kullandı.

