Dünyaca Ünlü Spor Dergisi Sports Illustrated’da Alperen Şengün'e Geniş Yer Verildi

Sports Illustrated’da “Alperen Şengün, NBA’in en iyi altıncı oyuncusu oldu” başlığıyla yayımlanan haberde, Houston Rockets’ın genç pivotunun bu sezon belirgin bir yükseliş içinde olduğu vurgulandı. Haberde, “Artık herkesin tanıdığı bir isme dönüşüyor. O artık ‘Bebek Jokic’ değil; o Alperen Şengün. Bir başkasıyla kıyaslamak adil değil, çünkü o kendi oyununu yaratan bir yıldız. Hatta kendi efsanesini kurma yolunda ilerliyor. Geçen sezon All-Star takımına seçilmişti ve bu sezon yeniden All-Star olması da güçlü bir ihtimal” ifadeleri kullanıldı.