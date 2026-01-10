Gözaltına Alınıp Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı Tövbe Ettiğini Açıkladı
Şeyma Subaşı, ünlülere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı, Instagram hesabından tövbe ettiğini açıkladı.
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve test sonucu pozitif çıkmıştı.
İşte Şeyma Subaşı'nın tövbe açıklaması yaptığı o anlar:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
