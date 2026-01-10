onedio
Gözaltına Alınıp Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı Tövbe Ettiğini Açıkladı

Gözaltına Alınıp Testi Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı Tövbe Ettiğini Açıkladı

Şeyma Subaşı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 13:11

Şeyma Subaşı, ünlülere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı, Instagram hesabından tövbe ettiğini açıkladı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve test sonucu pozitif çıkmıştı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve test sonucu pozitif çıkmıştı.

Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı, Instagram hesabından pişman olduğuna dair paylaşımlar yapmaya başlarken bugün uzun bir videoyla tövbe ettiğini açıkladı.

Tövbe paylaşımıyla gündem olan Şeyma Subaşı, yayınladığı videoda “Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararları aldığım bir dönemdeyim. Bundan sonrası için yoluma; sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.” ifadelerini kullandı.

İşte Şeyma Subaşı'nın tövbe açıklaması yaptığı o anlar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
fitzpatrick

Kutu açtığı dönemin izleri hala kalmış kafa aça aça bitiremedi bs.. Umarım bahsettiği Levent Yüksel tövbesi değildir. Ne bileyim Mesnevi'den Ders Aldım. b... Devamını Gör

DiyorumBen

Anasınıfı terk gibi konuşuyor bir de Amerika'da doğmuş büyümüş Acun'un programına katılabilsin diye Türk bir aile evlat edinmiş sınırlı süre Türkçe'ye maruz ... Devamını Gör

DiyorumBen

Bu arada buna ancak onedio editörleri inanır paylaşır😂