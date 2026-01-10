onedio
Sevcan Orhan’dan Erkek Müzisyenlerin Sahnedeki Etkisine Tespit

Elif Sude Yenidoğan
10.01.2026 - 12:04

Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Programda verdiği röportajdan bir kesit Instagram’da gündeme geldi. Orhan, erkek müzisyenlerin sahnedeki etkisi hakkında bir tespitte bulunmuştu. “Erkek müzisyenler çok ekmeğimi yedi” sözlerini de eklemişti. Gelin detaylara geçelim!

Adem Metan YouTube kanalından “Peki Sonra?” başlıklı bir programla ünlü isimleri konuk alıyor.

“Peki Sonra?” programının geçtiğimiz ayki konuklarından olan halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan’ın programda dikkat çekmek istediği bir konu da sosyal medyada yeniden ilgi gördü. Sevcan Orhan, “Sahnedeki erkek niyeyse hatunlara çok çekici geliyor” diyerek, bir tespitte bulunmuştu. Sahnedeki kişinin ünlü olmasının da etken olmadığını herhangi bir canlı müzik yapan kafedeki şarkıcının da kadınlarda etkisi olduğunu dile getirmişti. Bu sebeple erkek müzisyenlerin çok ekmeğini yediklerini eklemişti.

İşte programdan o kesit 👇

