Sevcan Orhan’dan Erkek Müzisyenlerin Sahnedeki Etkisine Tespit

“Peki Sonra?” programının geçtiğimiz ayki konuklarından olan halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan’ın programda dikkat çekmek istediği bir konu da sosyal medyada yeniden ilgi gördü. Sevcan Orhan, “Sahnedeki erkek niyeyse hatunlara çok çekici geliyor” diyerek, bir tespitte bulunmuştu. Sahnedeki kişinin ünlü olmasının da etken olmadığını herhangi bir canlı müzik yapan kafedeki şarkıcının da kadınlarda etkisi olduğunu dile getirmişti. Bu sebeple erkek müzisyenlerin çok ekmeğini yediklerini eklemişti.