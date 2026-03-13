“İş Stresi" Sanıyordu: Yıllarca Süren Baş Ağrısının Nedeni Beyin Tümörü Çıktı

Hastaneye kaldırılan Alexander’a yapılan MRI taraması, beyninin derin ve merkezi bir bölgesinde yaklaşık 75 mm × 35 mm büyüklüğünde bir tümör olduğunu gösterdi. Doktorlar, bunun yıllar içinde yavaş yavaş büyüyen bir astrositomolduğunu belirledi.

Tümörün konumu nedeniyle Craig, hem ameliyat hem de radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördü. Ancak yapılan cerrahi müdahale sonrasında konuşma ve yürüme yetisini geçici olarak kaybetti. Yaşadığı durumu “felç geçirmiş gibi” hissettiğini söyleyen Alexander, yoğun rehabilitasyon sürecinin ardından büyük ölçüde toparlanmayı başardı.