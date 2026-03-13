onedio
article/share
"İş Stresi" Sanıyordu: Yıllarca Süren Baş Ağrısının Nedeni Beyin Tümörü Çıktı

“İş Stresi" Sanıyordu: Yıllarca Süren Baş Ağrısının Nedeni Beyin Tümörü Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 15:49

Yıllarca yaşadığı baş ağrılarını yoğun iş temposuna bağlayan bir mimar, geçirdiği ani bir nöbetin ardından sarsıcı bir gerçekle karşılaştı. Hastanede yapılan tetkikler, beyninde uzun süredir büyüyen bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Yaşadığı süreç, basit görünen belirtilerin bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini gösterdi.

Galler’in Monmouth kentinde yaşayan 38 yaşındaki mimar Craig Alexander, yıllar boyunca baş ağrısı ve baş dönmesi yaşamasına rağmen bu belirtileri yoğun çalışma temposuna, yorgunluğa ve susuzluğa bağladı.

Ancak 2023 yılının Mayıs ayında bir iş arkadaşıyla arabadayken geçirdiği ciddi bir nöbet, durumun sandığından çok daha ciddi olduğunu ortaya çıkardı.

Ancak 2023 yılının Mayıs ayında bir iş arkadaşıyla arabadayken geçirdiği ciddi bir nöbet, durumun sandığından çok daha ciddi olduğunu ortaya çıkardı.

Craig, araçta bulunduğu sırada bilincini kaybederek tonik-klonik (büyük nöbet) geçirdi.

Craig, araçta bulunduğu sırada bilincini kaybederek tonik-klonik (büyük nöbet) geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Alexander’a yapılan MRI taraması, beyninin derin ve merkezi bir bölgesinde yaklaşık 75 mm × 35 mm büyüklüğünde bir tümör olduğunu gösterdi. Doktorlar, bunun yıllar içinde yavaş yavaş büyüyen bir astrositomolduğunu belirledi.

Tümörün konumu nedeniyle Craig, hem ameliyat hem de radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördü. Ancak yapılan cerrahi müdahale sonrasında konuşma ve yürüme yetisini geçici olarak kaybetti. Yaşadığı durumu “felç geçirmiş gibi” hissettiğini söyleyen Alexander, yoğun rehabilitasyon sürecinin ardından büyük ölçüde toparlanmayı başardı.

Tedavinin ardından sol tarafında hâlâ güçsüzlük olduğunu ve zaman zaman sol ayağını sürüyerek yürüdüğünü belirten Craig, kemoterapi ve radyoterapi sürecinde aşırı yorgunluk yaşadığını, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Sağlık durumundaki değişiklikler nedeniyle mimarlık kariyerini bırakmak zorunda kalan Alexander, artık beyin tümörü araştırmalarına daha fazla destek verilmesi için farkındalık çalışmaları yürütüyor. Düzenli olarak taramalardan geçen Craig, şu anda tümörle yaşamayı öğrenmeye çalıştığını söylüyor.

Sağlık durumundaki değişiklikler nedeniyle mimarlık kariyerini bırakmak zorunda kalan Alexander, artık beyin tümörü araştırmalarına daha fazla destek verilmesi için farkındalık çalışmaları yürütüyor. Düzenli olarak taramalardan geçen Craig, şu anda tümörle yaşamayı öğrenmeye çalıştığını söylüyor.

Uzmanlara göre beyin tümörleri, özellikle çocuklar ve gençlerde kanser kaynaklı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, erken teşhis ve yeni tedavi yöntemleri için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

