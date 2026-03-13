“İş Stresi" Sanıyordu: Yıllarca Süren Baş Ağrısının Nedeni Beyin Tümörü Çıktı
Yıllarca yaşadığı baş ağrılarını yoğun iş temposuna bağlayan bir mimar, geçirdiği ani bir nöbetin ardından sarsıcı bir gerçekle karşılaştı. Hastanede yapılan tetkikler, beyninde uzun süredir büyüyen bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Yaşadığı süreç, basit görünen belirtilerin bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini gösterdi.
Galler’in Monmouth kentinde yaşayan 38 yaşındaki mimar Craig Alexander, yıllar boyunca baş ağrısı ve baş dönmesi yaşamasına rağmen bu belirtileri yoğun çalışma temposuna, yorgunluğa ve susuzluğa bağladı.
Craig, araçta bulunduğu sırada bilincini kaybederek tonik-klonik (büyük nöbet) geçirdi.
Tedavinin ardından sol tarafında hâlâ güçsüzlük olduğunu ve zaman zaman sol ayağını sürüyerek yürüdüğünü belirten Craig, kemoterapi ve radyoterapi sürecinde aşırı yorgunluk yaşadığını, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirmek zorunda kaldığını ifade ediyor.
