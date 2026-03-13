Sonu Kültür Sanat Rehberi: 13-15 Mart’ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 16:48

Türkiye’nin kültür ve sanat açısından en hareketli şehirleri arasında yer alan İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya, 13-15 Mart hafta sonunda tiyatrodan sinemaya uzanan zengin bir etkinlik programına ev sahipliği yapıyor. Devlet ve şehir tiyatrolarının dikkat çeken oyunları, özel sahne performansları ve yeni vizyona giren filmler sanatseverler için geniş bir seçenek sunuyor. Hafta sonu planı yapanlar için şehir şehir öne çıkan tiyatro oyunlarını ve sinema filmlerini bir araya getirdik.

İzmir Tiyatro Etkinlikleri

  • Cadı Kazanı | Mekan: İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi | Tarih ve Saat: 13 Mart 20:30, 14 Mart 15:00 / 20:30, 15 Mart 15:00 | Tür: Dram / Klasik Tiyatro

  • Kaçaklar | Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | Tarih ve Saat: 13 Mart 20:30, 14 Mart 20:30 | Tür: Tiyatro (12+)

  • Ve Kazanan... | Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | Tarih ve Saat: 13 Mart 20:30, 14 Mart 15:00 / 20:30 | Tür: Tiyatro

  • Özgür Turhan – Yepyenisi | Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu | Tarih: 13 Mart 2026, 20:30 | Tür: Stand-up

  • 3 Sap Doğaçlama | Mekan: Sardunya Alsancak Tiyatro | Tarih: 13 Mart 2026, 20:30 | Tür: Doğaçlama Komedi

  • Seher ile Ali | Mekan: Urladam | Tarih: 13 Mart 2026, 17:30 | Tür: Tiyatro (18+)

  • 6 Üstü Doğaçlama Tiyatro | Mekan: İstinyeArt Pervasız Sahne | Tarih: 14 Mart 2026, 17:30 | Tür: Doğaçlama Komedi (18+)

  • Candles and Echoes | Mekan: Aziz Vukolos Kilisesi | Tarih: 13 ve 15 Mart 2026, 19:30 | Tür: Konser / Dinleti

  • Böcek Oteli | Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | Tarih: 15 Mart 2026, 11:00 & 14:00 | Tür: Çocuk Oyunu (4-9 Yaş)

  • Otobüs Durağında Üç Bencil | Mekan: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | Tarih: 15 Mart 2026, 14:00 | Tür: Çocuk Oyunu (5+)

İzmir Sinema Etkinlikleri

  • Savaş Üstüne Savaş | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Aksiyon / Dram

  • Dikkat: Kıyamet! | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Bilim Kurgu / Korku

  • Deccal 3 | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Korku / Gerilim

  • Şarkıcı Balina | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Animasyon / Aile

  • Dedektif Reptır | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Animasyon

  • Kurtuluş | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür: Dram (Yerli)

  • Hind Rajab'ın Sesi | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Matine Seansları | Tür: Dram / Sosyo-Politik

Eskişehir Tiyatro Etkinlikleri

  • Kendime Kıyamam | Mekan: Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi | Tarih: 13-15 Mart 2026 | Tür: Tiyatro

  • Tek Kişilik Şehir | Mekan: Tepebaşı Sahnesi (Haller) | Tarih: 14 Mart 2026, 20:00 | Tür: Dram

  • Sihirli Flüt | Mekan: Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi | Tarih: 14 Mart 2026, 14:00 | Tür: Müzikli Çocuk Oyunu

  • Bobo ve Arkadaşları | Mekan: Sanat Sokağı Kukla Sahnesi | Tarih: 14 Mart 2026, 14:00 | Tür: İnteraktif Kukla (Çocuk)

Eskişehir Sinema Etkinlikleri

  • Cahim 2 | Mekan: Espark / Kanatlı AVM | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Korku (Yerli)

  • Deccal 3 | Mekan: Espark / Kanatlı AVM | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Korku / Gerilim

  • Dikkat: Kıyamet! | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Bilim Kurgu / Korku

  • Kopma Noktası (Dead Man's Wire) | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür: Gerilim

  • Parçalı Yıllar | Mekan: Kanatlı AVM Sinemaları | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür: Dram (Yerli)

Ankara Tiyatro Etkinlikleri

  • Adiedi | Mekan: Şinasi Sahnesi (Ankara DT) | Tarih ve Saat: 13 Mart 20:00, 14 Mart 15:00 / 20:00, 15 Mart 20:00 | Tür: Dram (13+)

  • Gişe | Mekan: Oda Tiyatrosu (Ankara DT) | Tarih ve Saat: 13 ve 14 Mart 2026, 18:30 | Tür: Tiyatro

  • Shirley Valentine | Mekan: Çankaya ASM Mavi Salon | Tarih ve Saat: 14 Mart 2026, 20:00 | Tür: Tek Kişilik Komedi

  • Bir Baba Hamlet | Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi | Tarih ve Saat: 14 Mart 2026, 20:30 | Tür: Komedi

  • Yaşam Döngüsü | Mekan: Şinasi Sahnesi (Ankara DT) | Tarih ve Saat: 15 Mart 2026, 13:00 | Tür: Çocuk Oyunu (3+)

Ankara Sinema Etkinlikleri

  • Senden Geriye Kalan | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Dram / Romantik

  • Savaş Üstüne Savaş | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Aksiyon / Dram

  • Dino Ailesi | Mekan: Paribu Cineverse vb. | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Aile / Animasyon

  • Hamnet | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür: Biyografi / Dram

  • Parçalı Yıllar | Mekan: Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür: Dram (Yerli)

Antalya Tiyatro Etkinlikleri

Yalancı | Mekan: Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi | Tarih ve Saat: 13 Mart 20:30, 14 Mart 15:00 / 20:30, 15 Mart 20:30 | Tür: Tiyatro (12+)

Düğün Hatırası | Mekan: Erdem Bayazıt Kültür Merkezi | Tarih ve Saat: 13, 14 Mart 2026, 20:00 | Tür: Yetişkin Oyunu

Oyunun Oyunu | Mekan: Manavgat Atatürk Kültür Merkezi | Tarih ve Saat: 15 Mart 2026, 20:30 | Tür: Fars / Komedi

Kırmızı Cüce | Mekan: Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi | Tarih ve Saat: 14 Mart 2026, 14:00 | Tür: Çocuk Oyunu (4+)

Küçük Prens | Mekan: Erdem Bayazıt Kültür Merkezi | Tarih ve Saat: 15 Mart 2026, 14:00 | Tür: Çocuk Oyunu

Umudunu Yitirmeyen Sığırcık | Mekan: Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi | Tarih ve Saat: 15 Mart 2026, 16:00 | Tür: Çocuk Oyunu (3-6 Yaş)Antalya Sinema Etkinlikleri

Solo Mio | Mekan: MarkAntalya / Migros Paribu Cineverse | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Romantik Komedi

Cahim 2 | Mekan: MarkAntalya / Migros Paribu Cineverse | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Korku (Yerli)

Deccal 3 | Mekan: MarkAntalya / Migros Paribu Cineverse | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Korku / Gerilim

Şarkıcı Balina | Mekan: MarkAntalya / Migros Paribu Cineverse | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Animasyon / Aile

Dino Ailesi | Mekan: MarkAntalya / Migros Paribu Cineverse | Tarih: 13 Mart 2026 (Yeni Vizyon) | Tür: Animasyon / Macera

Çığlık 7 (Scream 7) | Mekan: MarkAntalya / Migros Paribu Cineverse | Tarih: Hafta Sonu Boyunca | Tür: Korku

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
