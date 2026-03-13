Veliaht’ta Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün Karakterlerinin Düğünü Gerçekçiliğiyle Beğenileri Topladı
Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi final kararıyla sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Dizinin 25. bölümü geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıktı ve diziden sahneler sosyal medyada yine viral oldu. Hikaye, Kars’a taşınmasıyla birlikte görsel şölen dolu sahneleriyle adından söz ettiriyordu, şimdiyse Reyhan ve Timur karakterlerinin gerçekçi düğünüyle gündeme geldi.
Reyhan ve Timur karakterlerinin düğünü için yapım, Kars’ta bir organizasyon şirketiyle anlaştı.
