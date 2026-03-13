onedio
Veliaht'ta Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün Karakterlerinin Düğünü Gerçekçiliğiyle Beğenileri Topladı

Veliaht’ta Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün Karakterlerinin Düğünü Gerçekçiliğiyle Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 15:48

Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi final kararıyla sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Dizinin 25. bölümü geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıktı ve diziden sahneler sosyal medyada yine viral oldu. Hikaye, Kars’a taşınmasıyla birlikte görsel şölen dolu sahneleriyle adından söz ettiriyordu, şimdiyse Reyhan ve Timur karakterlerinin gerçekçi düğünüyle gündeme geldi.

Reyhan ve Timur karakterlerinin düğünü için yapım, Kars’ta bir organizasyon şirketiyle anlaştı.

Reyhan ve Timur karakterlerinin düğünü için yapım, Kars'ta bir organizasyon şirketiyle anlaştı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolündeki dizinin düğün sahnesi izleyicilerden tam puan aldı. İzleyiciler abartıdan uzak, gerçek hayata benzer bir düğün olduğunu dile getirdi. 

Veliaht 26. bölümüyle final yaparak yayın hayatını sonlandıracak. Kaliteli bir iş olarak akıllarda kalacağına şüphe yok.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
