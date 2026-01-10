İki Komedyen Cem Yılmaz ve Kaan Sekban Arasında Sinirler Gerildi!

“hahaha tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış..

Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki:) Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem.

O dönem aramız çok iyiydi benim gösterime gelerek beni onöre etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bi mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsenn ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu’ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık.

ayrıca alaycı tavrından ötürü Melis İşiten’e de tesüflerimi iletiyorum.

Şov dünyası bok gibi bi dünya arkadaşlar normal hayatlarınızın kıymetini bilin”