İki Komedyen Cem Yılmaz ve Kaan Sekban Arasında Sinirler Gerildi!
Cem Yılmaz, Melis İşiten’in programındaki sözleriyle gündeme geldi. Ünlü komedyen meslektaşı Kaan Sekban ile arasındaki sohbeti aktardı. Ancak birtakım yanlış anlaşılmalar olduğu Sekban’ın devreye girmesiyle ortaya çıktı. Sekban, adeta ateş püskürdü. Gelin detaylara geçelim!
Kaan Sekban son yıllarda yıldızı parlayan başarılı isimlerden.
Önce izleyelim 👇
Ardından ise Kaan Sekban devreye girdi ve olayın aslını anlatarak takipçilerini aydınlattı.
Ve bir hikaye daha paylaşarak son sözlerini de eklemeden edemedi 👇
