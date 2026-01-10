onedio
İki Komedyen Cem Yılmaz ve Kaan Sekban Arasında Sinirler Gerildi!

İki Komedyen Cem Yılmaz ve Kaan Sekban Arasında Sinirler Gerildi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
10.01.2026 - 09:01

Cem Yılmaz, Melis İşiten’in programındaki sözleriyle gündeme geldi. Ünlü komedyen meslektaşı Kaan Sekban ile arasındaki sohbeti aktardı. Ancak birtakım yanlış anlaşılmalar olduğu Sekban’ın devreye girmesiyle ortaya çıktı. Sekban, adeta ateş püskürdü. Gelin detaylara geçelim!

Kaan Sekban son yıllarda yıldızı parlayan başarılı isimlerden.

Cem Yılmaz da hepinizin bildiği üzere Türkiye’de başarısını kanıtlamış komedyenlerden. Cem Yılmaz, Melis İşiten’in programında Kaan Sekban için, 'Kaan Sekban, Harbiye'deki gösterisini onun için benim açmamı istemiş. Yapmadım.Yapmadığım için darılmış olabilir.' sözlerini dile getirdi ve ortalık karıştı. Program kısa sürede viral oldu, İşiten’in şaşkınlığı da dikkat çekti.

Önce izleyelim 👇

Ardından ise Kaan Sekban devreye girdi ve olayın aslını anlatarak takipçilerini aydınlattı.

“hahaha tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış..

Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki:) Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem.

O dönem aramız çok iyiydi benim gösterime gelerek beni onöre etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bi mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsenn ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu’ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık.

ayrıca alaycı tavrından ötürü Melis İşiten’e de tesüflerimi iletiyorum.

Şov dünyası bok gibi bi dünya arkadaşlar normal hayatlarınızın kıymetini bilin”

Ve bir hikaye daha paylaşarak son sözlerini de eklemeden edemedi 👇

“şunu da söylemeden geçemeyeceğim; kendini benden ve benim gibi ‘yeni yetme’ komedyenlerden daha yüce gören ister şarkıcı ister oyuncu ister komedyen herkes umarım bir gün benim ve benim gibi yeni yetme nice ismin toplumsal dertler haksızlıklar hukuksuzluklar adaletsizlikler karşısında bizim çıkardığımız sesin %1’ini çıkaracak cesarete sahip olur.”

