İstanbul Valiliği Kar Yağışının Tarihini Açıkladı: Bu Saatlerde Kuvvetli Sağanak Yağış Olacak

Dilara Şimşek
10.01.2026 - 13:10

İstanbul'da bugün etkili olacak sağanak yağış için Valilik'ten açıklama geldi. İstanbul Valiliği, etkili olacak yağışa dair saat saat bilgi verdi. Öte yandan uzmanların uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih belli oldu. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada beklenen kar yağışının tarihini açıkladı.

10 Ocak Cumartesi günü için kritik uyarı. İstanbul Valiliği sağanak yağış için saat verdi.

İstanbul Valiliği'nin X hesabından hava durumuyla ilgili paylaşım yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için saat uyarısı verildi. İşte İstanbul için sağanak yağış saatleri:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

İstanbul’da bugün (10.01.2026 Cumartesi) havanın:

09:00-12:00 saatleri arasında Parçalı ve çok bulutlu,

12:00-18:00 saatleri arasında Aralıklı sağanak yağışlı,

18:00-19:00 saatleri arasında ise Gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.'

İstanbul Valiliği kar yağışının tarihini açıkladı.

Valilik paylaşımında İstanbul için kar yağışı tarihi verildi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında 12 Ocak 2026 Pazartesi'nin kar yağışlı olacağı belirtildi. Sıcaklığın ise 2-4 derece arasında seyredeceği vurgulanırken diğer günler için hava tahmini şöyle:

'11 Ocak 2026 Pazar: Kuvvetli Yağmurlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 7/9

12 Ocak 2026 Pazartesi: Kar Yağışlı, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 2/4

13 Ocak 2026 Salı: Çok Bulutlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. -1 /6

14 Ocak 2026 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık (°C) Min./Maks. 5/9'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Murat BİLGİN

lütfen tam dakika ve saniye verin