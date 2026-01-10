İstanbul Valiliği Kar Yağışının Tarihini Açıkladı: Bu Saatlerde Kuvvetli Sağanak Yağış Olacak
İstanbul'da bugün etkili olacak sağanak yağış için Valilik'ten açıklama geldi. İstanbul Valiliği, etkili olacak yağışa dair saat saat bilgi verdi. Öte yandan uzmanların uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih belli oldu. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada beklenen kar yağışının tarihini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Ocak Cumartesi günü için kritik uyarı. İstanbul Valiliği sağanak yağış için saat verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valiliği kar yağışının tarihini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
lütfen tam dakika ve saniye verin
show more
Show must go on