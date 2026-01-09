onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbullular Dikkat: 10 Ocak Cumartesi Günü Kapalı Olan Marmaray ve Metro Durakları

İstanbullular Dikkat: 10 Ocak Cumartesi Günü Kapalı Olan Marmaray ve Metro Durakları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 22:34

İstanbullular dikkat! Süper Kupa Finali nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45'e çekilen maç nedeniyle bazı Marmaray ve metro durakları kapalı olacak. Kapalı olan duraklarla ilgili açıklama Marmaray ve Metro İstanbul'un resmi X hesaplarından yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Ocak Cumartesi kapalı olan metro durakları:

10 Ocak Cumartesi kapalı olan metro durakları:
twitter.com

Metro İstanbul resmi X hesabından 10 Ocak Cumartesi günü kapalı olan metro durakları açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Değerli futbolseverler,

10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Finali maçı nedeniyle; İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattımız 15.00-00.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy-Ziya Gökalp istasyonlar arasında İETT seferleri yapılacaktır.'

Galatasaray taraftarı stada nasıl gidecek?

Galatasaray taraftarlarının buluşma noktası da açıklandı: “Galatasaray taraftarları için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M3 Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu’nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır.'

Fenerbahçe taraftarı stada nasıl gidecek?

Fenerbahçe taraftarlarının buluşma noktası da açıklandı: 'Fenerbahçe taraftarları için; __M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna İstasyonları buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M9 Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna İstasyonları’nda yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır.'

10 Ocak Cumartesi kapalı olan Marmaray durakları:

10 Ocak Cumartesi kapalı olan Marmaray durakları:
twitter.com

'Sayın yolcularımız,

İstanbul Valiliği'nin almış olduğu kararla, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak 2025 Süper Kupa Finali futbol müsabakasının erkene çekilmesi sonucu alınan tedbirler kapsamında 10 Ocak 2026 Cumartesi (yarın) günü, saat 14.00-18.00 arasında;

📍Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile 

📍Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacaktır.

Önemle duyurulur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın