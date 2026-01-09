İstanbullular Dikkat: 10 Ocak Cumartesi Günü Kapalı Olan Marmaray ve Metro Durakları

Metro İstanbul resmi X hesabından 10 Ocak Cumartesi günü kapalı olan metro durakları açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Değerli futbolseverler,

10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Finali maçı nedeniyle; İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattımız 15.00-00.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy-Ziya Gökalp istasyonlar arasında İETT seferleri yapılacaktır.'

Galatasaray taraftarı stada nasıl gidecek?

Galatasaray taraftarlarının buluşma noktası da açıklandı: “Galatasaray taraftarları için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M3 Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu’nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır.'

Fenerbahçe taraftarı stada nasıl gidecek?

Fenerbahçe taraftarlarının buluşma noktası da açıklandı: 'Fenerbahçe taraftarları için; __M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna İstasyonları buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M9 Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna İstasyonları’nda yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır.'