İstanbullular Dikkat: 10 Ocak Cumartesi Günü Kapalı Olan Marmaray ve Metro Durakları
İstanbullular dikkat! Süper Kupa Finali nedeniyle Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Fırtına uyarısı nedeniyle saat 18.45'e çekilen maç nedeniyle bazı Marmaray ve metro durakları kapalı olacak. Kapalı olan duraklarla ilgili açıklama Marmaray ve Metro İstanbul'un resmi X hesaplarından yapıldı.
10 Ocak Cumartesi kapalı olan metro durakları:
10 Ocak Cumartesi kapalı olan Marmaray durakları:
