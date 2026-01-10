onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pazartesi İstanbul’a Kar Yağacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları Tatil Edin” Çağrısı

Pazartesi İstanbul’a Kar Yağacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları Tatil Edin” Çağrısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2026 - 10:45

'Kar gitti' derken İstanbul'a yeniden kar geliyor. İstanbul'a kar yağacak tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul yeniden kar yağışına 'Merhaba' diyecek. Başta İstanbul olmak üzere yaklaşık 50 kentte de kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kritik uyarıda bulundu. Şen, yetkililere 'Okulları tatil edin' çağrısı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağacak kentler belli oldu.

Kar yağacak kentler belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ocak Pazartesi haritası belli oldu. Haritaya göre yaklaşık 51 kentte kar yağışı bekleniyor. Kar yağacak kentler şöyle:

Pazartesi İstanbul’a kar yağacak.

Pazartesi İstanbul’a kar yağacak.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yağacak kar ile ilgili açıklamalarda bulundu. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beyaz örtü olacağını belirten Şen, X hesabından bir paylaşım yaptı. 

Meteoroloji Uzmanı Şen, 'Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. İstanbul da etkilenecek. İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir' dedi. 

İstanbul'a kar yağacak mı?

12 Ocak Pazartesi İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları tatil edin” çağrısı.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları tatil edin” çağrısı.
twitter.com

Orhan Şen, paylaşımında İstanbul Valiliği ve İstanbul Valisi Davut Gül’ü etiketleyerek “Okulları tatil edin” çağrısı yaptı. Şen, 'İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehiriçi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye kahve ve kitap pazartesinin menüsü olsun' dedi.

12 Ocak okullar tatil mi?

12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olmasına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak meteoroloji uzmanları pazartesi günü buzlanma ve don olaylarına karşı okulların tatil edilmesi gerektiğini bildiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
okisi

o kadar uyarı geldiğine göre gençler dikkatli olun ayağınız ıslanabilir