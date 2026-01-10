Pazartesi İstanbul’a Kar Yağacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları Tatil Edin” Çağrısı

Orhan Şen, paylaşımında İstanbul Valiliği ve İstanbul Valisi Davut Gül’ü etiketleyerek “Okulları tatil edin” çağrısı yaptı. Şen, 'İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehiriçi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur. Battaniye kahve ve kitap pazartesinin menüsü olsun' dedi.

12 Ocak okullar tatil mi?

12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olmasına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak meteoroloji uzmanları pazartesi günü buzlanma ve don olaylarına karşı okulların tatil edilmesi gerektiğini bildiriyor.