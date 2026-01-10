Pazartesi İstanbul’a Kar Yağacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları Tatil Edin” Çağrısı
'Kar gitti' derken İstanbul'a yeniden kar geliyor. İstanbul'a kar yağacak tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul yeniden kar yağışına 'Merhaba' diyecek. Başta İstanbul olmak üzere yaklaşık 50 kentte de kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kritik uyarıda bulundu. Şen, yetkililere 'Okulları tatil edin' çağrısı yaptı.
Kar yağacak kentler belli oldu.
Pazartesi İstanbul’a kar yağacak.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den “Okulları tatil edin” çağrısı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
o kadar uyarı geldiğine göre gençler dikkatli olun ayağınız ıslanabilir