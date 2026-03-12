Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!

Herkesin dünyayı algılama biçimi farklıdır. Kimi insanlar olayları duygularıyla yorumlarken kimi mantıkla ilerler, bazıları ise hayal gücü ve sezgileriyle hareket eder. İşte tam da bu yüzden hepimizin zihninde kendimize özgü bir “zihinsel harita” bulunur. Bu harita; kararlarımızı, ilişkilerimizi, korkularımızı ve hayallerimizi şekillendirir.

Hazırsan başlayalım. Bakalım senin zihinsel haritan hangi yöne doğru uzanıyor?