10 Ocak Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji'den 48 Kente Sarı Kodlu Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
10.01.2026 - 00:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün (10 Ocak Cumartesi) 48 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda bazı kentlerde fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkacağı vurgulandı. İstanbul Valiliği ise sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı megakentliler için bir açıklama paylaştı.

10 Ocak 2026 Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için uyarı yayımladı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda 'Marmara ve Ege’de  rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir' denildi.

Bugün ülkenin batı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. MGM’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sağanak yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

Sağanak yağış ve fırtına beklenen kentler:

Meteoroloji'den 48 kente sarı kodlu uyarı:

1. Afyonkarahisar

2. Artvin

3. Balıkesir

4. Bingöl

5. Bolu

6. Çanakkale

7. Diyarbakır

8. Erzincan

9. Eskişehir

10. Gümüşhane

11. İstanbul

12. Kars

13. Kırklareli

14. Kütahya

15. Muğla

16. Rize

17. Siirt

18. Trabzon

19. Uşak

20. Zonguldak

21. Batman

22. Bartın

23. Iğdır

24. Karabük

25. Ağrı

26. Aydın

27. Bilecik

28. Bitlis

29. Bursa

30. Denizli

31. Edirne

32. Erzurum

33. Giresun

34. Hakkari

35. İzmir

36. Kastamonu

37. Kocaeli

38. Manisa

39. Muş

40. Sakarya

41. Tekirdağ

42. Tunceli

43. Van

44. Bayburt

45. Şırnak

46. Ardahan

47. Yalova

48. Düzce

10 Ocak İstanbul hava durumu: İstanbul Valiliği'nden uyarı.

İstanbul Valiliği, X hesabından megakentliler için bir uyarı paylaştı. Yapılan uyarıda 'İstanbul’da yarın görülecek sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâra dikkat' denildi.

Uyarı şu sözlerle devam etti:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

İstanbul’da 10.01.2026 Cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
