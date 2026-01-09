10 Ocak Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji'den 48 Kente Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün (10 Ocak Cumartesi) 48 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda bazı kentlerde fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkacağı vurgulandı. İstanbul Valiliği ise sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı megakentliler için bir açıklama paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Ocak 2026 Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağanak yağış ve fırtına beklenen kentler:
10 Ocak İstanbul hava durumu: İstanbul Valiliği'nden uyarı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın