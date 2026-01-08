Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Mars, Oğlak burcunda bir araya gelerek iş hayatında kontrolü eline alman için sana ekstra bir enerji veriyor. Mars'ın etkisi özellikle maddi konular, iş birlikleri ve finansal planlamalar üzerinde sana cesaret veriyor. Borçlar, ödemeler ya da bütçe planları üzerinde net bir karar almanın tam sırası.

Bu etki, seni risk almaktan ziyade stratejik hamleler yapmaya yönlendiriyor. Şimdi, iş hayatında karşılaştığın zorlukları fırsata çevirebilir, kriz gibi görünen durumlardan bile güçlenerek çıkabilirsin. Güneş ve Mars'ın kavuşumu sayesinde, sezgilerini ve mantığını mükemmel bir dengede kullanıyorsun. Kendini maddi anlamda çok daha güvende hissedeceksin artık!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların daha yoğun ve derin bir hal alıyor. Cuma akşamı yapılacak bir konuşma, ilişkinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Mars cazimi durumdayken, tutkun ve fiziksel çekimin artıyor. Bu da, uzun konuşmalarla başlayan cuma gününün ardından hafta sonu kendini aşka bırakacağın anlamına geliyor! Hadi, tutkularına kapıl... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…