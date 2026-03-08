Sevgili İkizler, bu hafta tüm dikkatin, yeteneklerini paraya dönüştürme ve finansal kaynaklarını akıllıca yönetme üzerine yoğunlaşıyor. İş yerinde, parıldayan performansınla kendini gösterirken, bütçe planlamanı da geniş bir vizyonla ele alıyorsun. Gereksiz risklerden kaçınarak somut kazançlara odaklanman, seni profesyonel arenada yıldız gibi parlatıyor.

Jüpiter’in Yengeç’teki ileri hareketi de beklediğin terfi, zam veya ek gelir kapılarını ardına kadar açıyor. Ailevi kaynaklar veya geçmişte ektiğin tohumlar üzerinden elde edilecek kazançlarda bir artış hissedebilirsin. Maddi güvenliğin arttıkça, iş hayatındaki cesaretin ve üretkenliğin de buna paralel olarak tavan yapacak. Hadi, kazanmaya oyna!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ve Mars’ın kavuşumu, seni heyecana ve aceleye sürüklüyor... Nedir, bu telaşın sebebi? Oysa, aşk aceleye gelmez. Hatta gönlünün yerini bulması için zamana ihtiyacın var o da belli. Aşka inanmak için belki de onu daha fazla tanımaya da fırsat vermelisin. Zamanla taşların yerine oturması için acele etmemeli, kalbinin sesini dinlemelisin. İzin ver kalbin ritmini bulsun, zamanla aşk senin olsun! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...