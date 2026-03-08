Sevgili İkizler, bu hafta Jüpiter, Yengeç burcunda ileri hareketine başlıyor ve bu durum, ikili ilişkilerini bir şifa kaynağına dönüştürüyor. Yani, sevdiklerinden alacağın destek ve şefkat, stres kaynaklı yorgunluklarını hızla iyileştirecek bir etkiye sahip olacak.

İşte tam da bu yüzden bu hafta, sevdiklerinle geçireceğin kaliteli zaman, sana enerji verecek ve stresli hissettiğin anlarda rahatlamanı sağlayacak.

Ayrıca, bu hafta paylaşılan sevginin ve hoşgörünün bedenini nasıl yumuşattığını da net bir şekilde göreceksin. Adeta sevgiden güç alacak şifanın içten, ta derinden yüreğinden seni sardığını fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…