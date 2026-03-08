Sevgili İkizler, bu hafta tüm enerjini ve dikkatini yeteneklerini paraya dönüştürme ve finansal kaynaklarını en verimli şekilde yönetme üzerine yoğunlaştırıyorsun. İş yerinde, performansınla herkesi büyülerken, bütçe planlamanı da geniş bir vizyonla ele alıyorsun. Gereksiz risklerden kaçınarak somut kazançlara odaklanman, seni profesyonel arenada en parlak yıldız yapmayı başarıyor.

Ayrıca, Jüpiter’in Yengeç’teki ileri hareketi, beklediğin terfi, zam veya ek gelir kapılarını sonuna kadar açıyor. Ailevi kaynaklar veya geçmişte ektiğin tohumlar üzerinden elde edilecek kazançlarda bir artış hissedebilirsin. Üstelik maddi güvenliğinin artması, iş hayatındaki cesaretin ve üretkenliğin de buna paralel olarak tavan yapacağı anlamına geliyor. Hadi, kazanmaya oyna bunu başaracaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…