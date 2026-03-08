Sevgili İkizler, aşk hayatında bu hafta biraz hareketlilik var gibi görünüyor! Merkür ve Mars'ın gökyüzünde bir araya gelmesi, aşk hayatında biraz hızlanma hissi yaratıyor. Ancak bu hızlanma biraz telaşa da neden oluyor gibi.

Bilirsin, aşk aceleye gelmez. Aşk, zamanla olgunlaşan ve gelişen bir duygu. Belki de gönlünün tam yerini bulması için biraz daha zamana ihtiyacın var. Aşkın büyüsüne kapılmak ve ona inanmak için belki de onu daha fazla tanımaya fırsat vermelisin.

Zamanla, aşkın taşları yerine oturacak. Ancak bunun için acele etmemelisin. Kalbinin sesini dinlemeli ve onun ritmini bulmasına izin vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…