Sevgili İkizler, bugün Mars'ın Yengeç burcundaki konumu, kariyer ve maddi konuları daha kişisel bir boyuta taşıyor. Şimdi kazancının seni ne kadar güvence altına aldığına odaklanabilirsin. Tam da bu noktada, kazanç yöntemlerini ve emeğinin karşılığını yeniden değerlendirmenin, belki de yeni bir yol çizmenin tam zamanı.

İş hayatında ise belki de biraz daha sert bir çizgi çizmeye başlıyorsun. Sürekli herkes için koşturmak yerine, kendi değerini korumayı öğreniyorsun. Bu duruş belki ilk başta sessizce ilerliyor olabilir. Ancak sana uzun vadede büyük bir rahatlama getireceğine emin olabilirsin. Şimdi güçlü bir adım atmalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün güven konusu ön planda. Duygusal olarak yanında olduğunu hissettiren biriyle arandaki bağın derinleşebileceği bir gün seni bekliyor. Bugün kalbin, sözlerden çok davranışlara odaklanıyor. Belki de bu, birinin sana olan sevgisini, onun eylemlerinden daha iyi anlamanı sağlayacak. Unutma ki aşkta en önemli olan şey, hislerin karşılıklı olması ve birbirinize güven duymanızdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…