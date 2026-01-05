Sevgili İkizler, bugün senin için aşk rüzgarları estirecek bir gün olacak gibi görünüyor. Mars'ın Yengeç burcundaki pozisyonu, aşk hayatında güven konusunun ön plana çıkacağını işaret ediyor. Bugün, duygusal olarak yanında olduğunu hissettiğin biriyle arandaki bağının daha da derinleşebileceğini hissedebilirsin.

Zira kalbin bugün, sözlerden çok davranışlara odaklanıyor. Belki de bu, birinin sana olan sevgisini, onun eylemlerinden daha iyi anlamanı sağlayacak. Güven ve sevginin olduğu yerde her şey yerli yerine oturacak! Kalpler ise bir hayli ısınacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…