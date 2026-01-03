Sevgili İkizler, bugün Mars ve Plüton'un gökyüzünde birbirine zıt pozisyonları, aşk hayatında bir tutku fırtınası yaratıyor. Şimdi aşkta tutkularının peşinden gitme eğiliminde olacaksın. Ancak bu dönemde, kıskançlık ve güç oyunlarına karşı tetikte olman gerekiyor.

Duygularının yoğunluğu, ilişkindeki dengeleri sarsabilir ve bu durum, kıskançlık ve kontrol etme isteği gibi olumsuz duyguları tetikleyebilir. Bu nedenle, bu dönemde açık ve net iletişimin önemini unutma. Açık bir iletişim, her türlü sorunu yumuşatabilir ve ilişkini daha da güçlendirebilir.

Tabii eğer bekar isen bugün karşına çıkacak bir kişiye karşı güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Bu durumda bile, kendine olan saygını korumalı ve sınırlarını belirlemelisin. Aşk, her ne kadar heyecan verici olsa da, kendine olan saygını ve kişisel sınırlarını aşmamalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…