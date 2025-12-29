Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Satürn'ün kozmik dansı, bağlanma korkularını ışığa çıkarıyor. Bu durum, özellikle aşk ilişkilerinde seni biraz düşündürebilir. 'Ben bu yükü taşır mıyım, bu ilişki benim için çok mu ağır?' gibi sorular aklını kurcalamaya başlayabilir.

Ama dur! Hemen panik yapma. Çünkü kalıcı bağlar zamanla ve zorluklarla güçlenirken, geçici heveslerin kendiliğinden geri çekilme eğiliminde olduğunu hatırlamalısın. Yani belki de bu süreçte, gerçekten ne istediğini ve kiminle olmak istediğini daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Bu süreçte kalbinin sesini dinlemeyi de unutma ve kendine güven! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…