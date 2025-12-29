Sevgili İkizler, bugün kariyer hayatında oldukça yoğun bir gün seni bekliyor. İş ortaklıkları, anlaşmalar ve ekip çalışmaları gibi konular, gününü dolduracak olan başlıklar arasında yer alacak. Ancak sadece yoğunlukla değil, aynı zamanda önemli kararlarla da karşı karşıya kalacaksın.

İşte tam bu noktada, gökyüzündeki Merkür ile Satürn karesi devreye giriyor ve senden bir anlaşma yapmanı talep ediyor. Bu anlaşma, iş ilişkilerindeki karşılıklı sorumlulukları belirginleştirecek, belki de var olan iş birliklerini daha da güçlendirecek bir adım olacak. Bu süreçte, işlerin sınırlarını yeniden belirlemek zorunda kalabileceğini de unutma.

Tabii ki, bu durumda karar vermek biraz zor olabilir. Ancak unutma ki, bugün vereceğin kararlar uzun vadede etkilerini gösterecek. Bu yüzden hızlı karar vermek yerine, derinlemesine düşünmek ve doğru kararı vermek senin için daha faydalı olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…