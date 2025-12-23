Sevgili İkizler, bugün aşk hayatını etkileyen gökyüzü hareketlerinden bahsetmek istiyoruz. Venüs, bugün Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, duygusal dünyanda büyük bir derinleşmeye işaret ediyor. Hani o yüzeysel, anlık flörtler vardı ya, işte onlar artık senin için çekiciliğini yitiriyor. Şimdi, gerçek anlamda bir bağ kurabileceğin, seni duygusal olarak tatmin edebilecek bir ilişki daha çekici hale geliyor. Ancak tabii ki bu durumda kalbini aşka tamamen açman gerekiyor.

Bir karar verme zamanı geldi çattı, sevgili okur. Yeni bir aşka mı yelken açacaksın, yoksa geçmişin gölgesinde mi yaşamaya devam edeceksin? Ama unutma ki derin duygularını yaşamak ve yeni bir maceraya atılmak hayatına renk katacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…