Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında tutkunun yanı sıra güven duygusunun da önemli bir rol oynadığını gözlemliyoruz. Kış Gün Dönümü'nün getirdiği enerji ile birlikte, gerçek aşkların kalıcı bağlara dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Ancak bir yandan da, mevcut bir ilişkin varsa ve henüz partnerine tam anlamıyla güven duymuyorsan, ayrılık belki de kaçınılmaz olabilir...

Öte yandan eğer bekarsan, bugün kalbini birine açmak konusunda tereddüt edebilirsin. Kalbinde derin izler bırakacak bir kişiye bile tam anlamı ile güvenmeden kalbini açamayabilirsin. Tabii bu konuda haksız da sayılmazsın, çünkü herkesin güvenilir olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Aşk istiyorsan, acele etme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…