Sevgili İkizler, bugün seni bir aşk fırtınası bekliyor... Mars'ın Oğlak burcuna adım atmasının ardından, partnerinle ardanki duygusal ve fiziksel bağın daha da derinleştiğini hissedeceksin. Ona daha yakın olmak ve birlikte heyecan dolu anılar biriktirmek senin için ön planda olacak.

Duygularını sonuna kadar yaşayacağın bugün, spontane davranışlar da sergileyebilirsin. Bu durum, partnerini şaşırtabilir ama heyecanını da artırabilir. Unutma birlikte yeni deneyimler yaşamak ve haftaya enerjik bir başlangıç yapmak, ilişkini daha da güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…