Sevgili İkizler, yeni yılın ilk ayında önemli kararlar alabilirsin, hem de peşi sıra! Mars'ın Oğlak burcundaki etkisi, finansal konular ve ortaklıkla ilgili işlerin üzerinde yoğunlaşmanı sağlıyor. Bu süreçte risk almakla kontrollü bir şekilde ilerlemek arasında kritik bir denge kurman gerekebilir. Zira bu ay içerisinde alacağın kararlar, maddi gücünü yeniden yapılandırma fırsatı sunabilir.

Ocak ayı, sadece dışsal olarak değil, aynı zamanda içsel olarak da dönüştürücü bir dönemin habercisi. Günlük yaşamında daha disiplinli bir yapıya bürünmeye ve dağınık enerjini toparlamaya başlıyorsun. 2026'nın ilk ayı, özellikle iş hayatında yüzeysel olan konulardan uzaklaşıp daha derin ve anlamlı hedeflere yönelmeni sağlıyor. Kendi içsel gücünü fark ettikçe motivasyonunun da artıyor ve seni başarıya taşıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, yoğun ve dönüştürücü etkiler getiriyor. Mevcut bir ilişkin varsa, bu ilişki tamamen farklı bir boyuta taşınabilir ya da artık seni mutlu etmeyen bir bağ, bu dönemde sonlanabilir. Tutkuların yüksek seviyede olacak ancak bu tutkular yüzeysel değil, derin ve anlamlı! İşte bu yüzden aradığın gerçek aşk olacak. Ve ay sonunda kapını çalacak, bizden söylemesi! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…