Sevgili İkizler, bu ayın sonuna doğru meydana gelen Merkür'ün Kova burcuna geçişi ile zihinsel olarak yenilenme sürecine giriş yapıyorsun. Bu süreçte, düşünce bulutlarının dağılacağını ve zihinsel yükünün hafifleyeceğini söyleyebiliriz.

Ocak ayı boyunca, uyku kalitenin artacağını ve enerjinin yükselerek tüm yıl boyunca seni taşıyacak bir enerji seviyesine ulaşacağını da müjdelemek istiyoruz. Üstelik bu enerji yükselişi, sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da kendini daha canlı ve dinamik hissetmene yardımcı olacak.

Yılın ilk ayında, zihninin rahatlaması ve bunun bedenine de yansıması, senin için ciddi bir canlılık ve enerji kazanımı anlamına geliyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…