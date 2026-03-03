ABD, 16 Ülkedeki Vatandaşlarını Uyardı: “Derhal Terk Edin”
ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına 'ciddi güvenlik riskleri' nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırdı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Orta Doğu’daki Amerikalıları güvende tutmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
