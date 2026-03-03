onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD, 16 Ülkedeki Vatandaşlarını Uyardı: “Derhal Terk Edin”

ABD, 16 Ülkedeki Vatandaşlarını Uyardı: “Derhal Terk Edin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 08:22

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına 'ciddi güvenlik riskleri' nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırdı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına 'ciddi güvenlik riskleri' nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. Uyarı kapsamına giren ülke ve bölgelerin, 'Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen' olduğu ifade edildi. 

Yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri acil iletişim numaraları da paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Orta Doğu’daki Amerikalıları güvende tutmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Orta Doğu’daki Amerikalıları güvende tutmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 7 gün 24 saat görev yapan bir kriz masası kurduğunu ve vatandaşlarına anlık güvenlik bilgileri sağlayabilmek için gerekli personel ve kaynakları hızla devreye soktuğunu söyleyen Rubio, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlarını kendileriyle iletişim kurulabilmesi için Smart Traveler Enrollment Programı’na (STEP) kayıt olmaya çağırdı. Rubio ayrıca güncel güvenlik bilgilerinin internet kanalları üzerinden sağlanacağını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın