İlkay Kayku, Uzak Şehir'deki Fidan Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı
Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, Saba Tümer'in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. İlkay Kayku, Uzak Şehir'den gelen rol teklifini nasıl kabul ettiğini açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
Uzak Şehir'in en sevilen karakterlerinden Fidan'ı canlandıran İlkay Kayku, Saba Tümer'in programına konuk oldu.
İlkay Kayku'nun Uzak Şehir açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
