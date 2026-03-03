İlkay Kayku, Uzak Şehir'deki Fidan Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı

Şahin ve Zerrin'in annesi, Ecmel'in karısı Fidan Albora karakterine hayat veren İlkay Kayku, zaman geçtikçe dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Saba Tümer'in programında Uzak Şehir kadrosuna dahil olma serüvenini anlatan Kayku, diziden gelen teklifi nasıl kabul ettiğini açıkladı.

İlkay Kayku, Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna dahil olma döneminden 'Bana direkt Fidan karakteri geldi. Açıkçası ben Uzak Şehir'in totalini sevdim, içinde olmak istedim. Yönetmenimizle görüştüğümde enerjisi çok güzeldi ve tam o dönem uzak bir yerlere gitmek istiyordum. İyi ki de gittik.' ifadeleriyle bahsetti.