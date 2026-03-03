onedio
İlkay Kayku, Uzak Şehir'deki Fidan Rolünü Neden Kabul Ettiğini Açıkladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
03.03.2026 - 09:14

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, Saba Tümer'in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. İlkay Kayku, Uzak Şehir'den gelen rol teklifini nasıl kabul ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

Uzak Şehir'in en sevilen karakterlerinden Fidan'ı canlandıran İlkay Kayku, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Şahin ve Zerrin'in annesi, Ecmel'in karısı Fidan Albora karakterine hayat veren İlkay Kayku, zaman geçtikçe dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Saba Tümer'in programında Uzak Şehir kadrosuna dahil olma serüvenini anlatan Kayku, diziden gelen teklifi nasıl kabul ettiğini açıkladı.

İlkay Kayku, Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna dahil olma döneminden 'Bana direkt Fidan karakteri geldi. Açıkçası ben Uzak Şehir'in totalini sevdim, içinde olmak istedim. Yönetmenimizle görüştüğümde enerjisi çok güzeldi ve tam o dönem uzak bir yerlere gitmek istiyordum. İyi ki de gittik.' ifadeleriyle bahsetti.

İlkay Kayku'nun Uzak Şehir açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

