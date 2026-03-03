onedio
Reyting Uzmanı, Türkiye'de Bölgelere Göre En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
03.03.2026 - 08:32

Reyting uzmanı, X'teki paylaşımında Türkiye'de en çok izlenen dizileri sıraladı. 13+ reyting oranına sahip olduğu için Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'i liste dışı bırakan uzman, Türkiye'deki bölgelere göre izleyicilerin tercih ettiği dizileri açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerli diziler arasındaki reyting mücadelesi devam ediyor.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki rekabet için ayrıca parantez açmak gerekirken haftalık reyting sıralamasında zirveyi kimselere kaptırmayan bu iki dizi haricinde en çok izlenen diziler merak edildi. Reyting uzmanı, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'i liste dışında tutarak bölgelere göre en çok izlenen dizileri açıkladı.

Yeni dizi Sevdiğim Sensin, en çok izlenen diziler arasında müthiş rağbet görüyor.

İşte '13+ reytingli Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'i outliers sayarsak bölgelere göre en çok izlenenler' ifadeleriyle paylaşılan en çok izlenen yerli diziler:

Akdeniz: Sevdiğim Sensin - A.B.İ - Eşref Rüya

Doğu - Güney Doğu: Sevdiğim Sensin - Halef: Köklerin Çağrısı - A.B.İ

Ege: Yeraltı - Sevdiğim Sensin - Gönül Dağı

İç Anadolu: Sevdiğim Sensin - Gönül Dağı - A.B.İ

Karadeniz: Güller ve Günahlar - A.B.İ - Sevdiğim Sensin

Marmara: Güller ve Günahlar - Sevdiğim Sensin - Kızılcık Şerbeti

