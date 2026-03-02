Mehmed Fetihler Sultanı’nda Beklenmedik Veda: Ünlü Oyuncu Kadrodan Çıkıyor
TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde bir ayrılık yaşanıyor. Üçüncü sezonuyla salı akşamları ekrana gelen yapımda kadrodan bir isim daha ayrılıyor. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin habere geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı, bu sezon da yayın hayatını sürdürüyor.
Hamzaoğlu sahnelerini tamamlayarak projeden ayrıldı.
