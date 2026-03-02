onedio
Mehmed Fetihler Sultanı'nda Beklenmedik Veda: Ünlü Oyuncu Kadrodan Çıkıyor

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Beklenmedik Veda: Ünlü Oyuncu Kadrodan Çıkıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 14:36

TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde bir ayrılık yaşanıyor. Üçüncü sezonuyla salı akşamları ekrana gelen yapımda kadrodan bir isim daha ayrılıyor. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin habere geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı, bu sezon da yayın hayatını sürdürüyor.

Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı, bu sezon da yayın hayatını sürdürüyor.

Tarihi atmosferi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide zaman zaman karakter değişimleri yaşanıyor. Deniz Hamzaoğlu ekibe 64. bölümde dahil olmuştu. Yeniçeri Ağa Kasap Hüseyin rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Hamzaoğlu sahnelerini tamamlayarak projeden ayrıldı.

Hamzaoğlu sahnelerini tamamlayarak projeden ayrıldı.

Yapım ekibinden ayrılıkla ilgili ek bir açıklama yapılmadı. Dizi salı akşamları yayınlanmaya devam edecek. Yeni bölümde karakterin ayrılış sahnesi ekrana gelecek.

Ünlü oyuncu en son TRT Tabii’nin “Onbeşliler” dizisinde yer almıştı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
