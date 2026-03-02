onedio
article/share
Kıskanmak Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
02.03.2026 - 14:07

NOW’da yeni sezonda başlayan yeni dizilerden olan Kıskanmak, yeni bölümleriyle yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizi her salı akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Şimdiyse dizinin sosyal medya hesabı kamera arkası görüntülerden bir kesit yayınlamasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte izleyelim!

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak başladığından bu yana merakla takip ediliyor.

Dizi kendine has sabit bir izleyici kitlesi oturttuğu için de reytinglerde yüksek sonuçlar alıyor. Dizinin kadrosu da günden güne genişliyor; hikayeye dahil olan yeni karakterlerle birlikte seyir keyfi artıyor. Geçtiğimiz günlerde de kadroya başarılı oyuncu Hülya Duyar’ın dahil olduğu açıklanmıştı.

Hülya Duyar’ın ekibe katılmasıyla neşeleri öylesine artmış ki, kız isteme merasimi sahnesinde yaşananlar herkesi kahkahalara boğmuş. Oyuncuların gülmekten repliklerine odaklanamadığı sahneler anbean kameralara yansımış.

İşte o anlar 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
