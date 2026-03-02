Kıskanmak Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
NOW’da yeni sezonda başlayan yeni dizilerden olan Kıskanmak, yeni bölümleriyle yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizi her salı akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Şimdiyse dizinin sosyal medya hesabı kamera arkası görüntülerden bir kesit yayınlamasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak başladığından bu yana merakla takip ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın