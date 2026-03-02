Kıskanmak Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

NOW’da yeni sezonda başlayan yeni dizilerden olan Kıskanmak, yeni bölümleriyle yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür gibi isimlerin başlıca rolleri paylaştığı dizi her salı akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Şimdiyse dizinin sosyal medya hesabı kamera arkası görüntülerden bir kesit yayınlamasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte izleyelim!