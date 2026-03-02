onedio
İstanbul'da Yeni Açılacak Metro Durakları Belli Oldu

İstanbul’da Yeni Açılacak Metro Durakları Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 14:07

Abdulkadir Uraloğlu, büyükşehirde kent içi ulaşımın kapasitesini artıracak projeleri duyurdu. Bakanın açıklamasına göre İstanbul’da bazı metro hatlarında yeni duraklar açılacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 olmak üzere 9 yeni metro durağı hizmete alınacak.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, büyükşehirlerde kent içi ulaşımı rahatlatan raylı sistem çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, büyükşehirlerde kent içi ulaşımı rahatlatan raylı sistem çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kent içi raylı sistem güzergah uzunluğunun geçen yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olduğu bilgisini veren Uraloğlu, 'Bu yılın sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.' diye konuştu.

İstanbul'daki metro hatlarına yeni duraklar eklenecek.

İstanbul’daki metro hatlarına yeni duraklar eklenecek.

Uraloğlu, kent içi raylı sistem güzergahında 238 istasyon bulunduğunu, bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını bildirdi.

Konya ve Ankara'da yeni metro çalışmaları sürüyor.

Konya ve Ankara’da yeni metro çalışmaları sürüyor.

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde kapasiteyi artıracak yeni projelerin hızla devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

'Konya'da yapımı devam eden 23 kilometre uzunluğundaki KONYARAY Banliyö Hattı Projesi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece kara yoluyla 1 saat süren Konya Gar ve Selçuklu YHT Garı ile bu bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik merkeze bağlantı, kent içi banliyö taşımacılığıyla 35 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara'da BAŞKENTRAY'ı Yenikent'e bağlayarak Sincan-Kazan Soda hattında faaliyet gösterecek 16 kilometre uzunluğuna sahip projede yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şehir içi raylı sistem projeleriyle özellikle büyükşehirlerimizin ulaşım ve trafik problemlerinin çözümüne katkı sağlıyoruz. Raylı sistemler, şehir içi ulaşımda çözüm odaklı yatırımlar olarak öne çıkıyor. Büyükşehirlerimizin nefes alması için raylı sistem yatırımlarını güçlendiriyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
