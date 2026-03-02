İstanbul’da Yeni Açılacak Metro Durakları Belli Oldu
Abdulkadir Uraloğlu, büyükşehirde kent içi ulaşımın kapasitesini artıracak projeleri duyurdu. Bakanın açıklamasına göre İstanbul’da bazı metro hatlarında yeni duraklar açılacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 olmak üzere 9 yeni metro durağı hizmete alınacak.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, büyükşehirlerde kent içi ulaşımı rahatlatan raylı sistem çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul’daki metro hatlarına yeni duraklar eklenecek.
Konya ve Ankara’da yeni metro çalışmaları sürüyor.
