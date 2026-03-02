Fenerbahçe Anderson Talisca ile Olan Sözleşmesini Uzattı

32 yaşındaki Brezilyalı 2026/2027 ve 2027/2028 Sezonu için net 7.500.000 euro kazanacak. Toplam 2 milyon euro imza parası kazanacak olan Talisca bu ücreti iki sezonda 1'er milyon euro olarak kazanacak. Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın menajerine her yıl için 510 bin eurodan toplamda yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Talisca ve birinci derece aile bireyleri için Brezilya – İstanbul güzergâhında kullanılmak üzere toplam 6 (altı) adet gidiş-dönüş Business Class uçak bileti temin edecek. Talisca'nın iki yıllık maliyeti vergiler ve yan haklar hariç yaklaşık 18 milyon euro olacak.