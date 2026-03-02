onedio
Fenerbahçe Anderson Talisca ile Olan Sözleşmesini Uzattı

Oğuzhan Kaya
02.03.2026 - 14:42

Ligde son iki maçta yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Fenerbahçe iç transferde yeni bir hamle yaptı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yeni bir sözleşme imzaladı. Talha Arslan'ın aktardığına göre sözleşme iki sezonluk olacak.

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Talisca'nın geleceği merak konusuydu.

32 yaşındaki Brezilyalı 2026/2027 ve 2027/2028 Sezonu için net 7.500.000 euro kazanacak. Toplam 2 milyon euro imza parası kazanacak olan Talisca bu ücreti iki sezonda 1'er milyon euro olarak kazanacak. Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın menajerine her yıl için 510 bin eurodan toplamda yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Talisca ve birinci derece aile bireyleri için Brezilyaİstanbul güzergâhında kullanılmak üzere toplam 6 (altı) adet gidiş-dönüş Business Class uçak bileti temin edecek. Talisca'nın iki yıllık maliyeti vergiler ve yan haklar hariç yaklaşık 18 milyon euro olacak.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
