Fenerbahçe Anderson Talisca ile Olan Sözleşmesini Uzattı
Ligde son iki maçta yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Fenerbahçe iç transferde yeni bir hamle yaptı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yeni bir sözleşme imzaladı. Talha Arslan'ın aktardığına göre sözleşme iki sezonluk olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Talisca'nın geleceği merak konusuydu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın