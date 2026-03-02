onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Arnavutköy Sahilde “Satılık” İlanını Gördükleri Evin Fiyatını Gören Gençler Sayıyı Telaffuz Edemedi

Arnavutköy Sahilde “Satılık” İlanını Gördükleri Evin Fiyatını Gören Gençler Sayıyı Telaffuz Edemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026 - 14:08

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde emlak fiyatlarındaki artış hepimizin malumu. Pek çoğumuz için ev almak hayal oldu. İstediğimiz gibi bir ev kiralamak dahi kolay değil. İnsanlar sadece eğlencesine lüks evleri gezmeye, ilan sitelerinden fiyat araştırması yapmaya başladı. Hatta bu hobiye dönüştü.

Arnavutköy sahilde gezen 'takicimerve.torbali' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir yalı dairesinin satılık ilanını gördü. İlanı internetten bularak fiyatına bakan gençler fiyatı telaffuz bile edemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arnavutköy sahil hattı, İstanbul’un en prestijli ve pahalı noktalarından biri olduğu için fiyatlar "semt sakinlerine özel" seviyelerde geziyor.2026 yılı güncel piyasa verilerine göre o civardaki evlerin durumu kabaca şöyle;

Arnavutköy sahil hattı, İstanbul’un en prestijli ve pahalı noktalarından biri olduğu için fiyatlar "semt sakinlerine özel" seviyelerde geziyor.2026 yılı güncel piyasa verilerine göre o civardaki evlerin durumu kabaca şöyle;

Videoda görülen tarzda, boğaz manzaralı ve sahil yoluna cepheli yalı daireleri için konuşacak olursak:

  • Yalı Daireleri: Metrekare fiyatları konuma ve binanın tarihi değerine göre çok değişse de, 2026 itibarıyla 135 milyon TL ile 150 milyon TL arasında (yaklaşık 4-5 milyon $) ilanlar görmek oldukça normal.

  • Küçük Daireler (1+1): Sahile yakın ancak daha arka sokaklarda veya giriş katlarda yer alan 'mütevazı' diyebileceğimiz 1+1 daireler bile 48 milyon TL ile 65 milyon TL bandından başlıyor.

Arnavutköy’ün o dar ve tarihi dokulu ara sokaklarına girdiğinizde fiyatlar bir nebze olsun 'insan seviyesine' yaklaşsa da hala çok yüksek:

  • En Ucuz Evler: Sahilden uzaklaştıkça ve manzaradan feragat ettikçe 5,5 milyon TL ile 11 milyon TL arasında değişen (genelde bodrum kat veya çok eski yapılar) seçenekler bulunabiliyor.

  • Müstakil Evler/Köşkler: Eğer bir yalı dairesi değil de komple bir tarihi köşk arıyorsanız, fiyatlar 100 milyon TL'den başlayıp 700 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın