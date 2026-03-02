onedio
Bir Koreliyle Evli Olan Kadın Eşine Normal Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
02.03.2026 - 11:13

Her ülkenin kendine has kültürü, alışkanlıkları ve yaşam tarzı var. Bu yemek alışkanlıklarından kişisel temizliğe kadar her alanda kendini gösteriyor. Elbette bir ülkede çok sıradan olan herhangi bir şey başka ülkede oldukça garip bulunabiliyor. Bu farklar en çok ilişkilerde kendini gösteriyor. 

Bir Koreli ile evli olan kadın, eşine normal kendisine garip gelen şeyleri paylaştı. Paylaştığı farklar sadece eşiyle değil, tüm Kore kültürü ile ilgili fikir verdi.

Kadın Koreli eşine normal kendisine tuhaf gelen şeyleri bu şekilde sıraladı;

  • Yüksek Depozitolar: Seul’deki kiralık apartman dairesi depozitolarının 4-5 milyon liradan (TL) başlaması.

  • El Havlusuyla Kurulanma: Vücudu kurulamak için büyük bornoz/havlu yerine küçük el havlusu kullanılması.

  • Seyahatlerde Ramyeon: Birkaç günlük yurtdışı tatillerine bile 5-6 paket hazır ramyeon (noodle) götürülmesi.

  • Hızlı ve Gündelik Düğünler: Düğünlere oldukça gündelik kıyafetlerle gidilmesi ve törenlerin yaklaşık 30 dakikada bitmesi.

  • İki Buzdolabı: Evlerde iki tane buzdolabı bulunması; bunlardan birinin sadece Kore'nin meşhur turşusu Kimchi için ayrılmış olması.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
